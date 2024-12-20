-2023 yılı Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmeleri tamamlandı.
TBMM Genel Kurulu'nda 2023 yılı Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmeleri düzenlendi. 2023 yılı Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmeleri tamamlandı. 2025 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2023 Kesin Hesap Kanun Teklifi oylamaları Cuma günü saat 14'te başlayacak konuşmalardan sonra yapılacak. - ANKARA
Son Dakika › Politika › 2023 Kesin Hesap Kanun Teklifi Görüşmeleri Tamamlandı - Son Dakika
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