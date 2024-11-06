2023'te Ar-Ge Harcamalarında Rekor - Son Dakika
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Politika

2023'te Ar-Ge Harcamalarında Rekor

2023\'te Ar-Ge Harcamalarında Rekor

Ar-Ge harcamaları 12 milyar dolardan 16 milyar dolara çıktı, insan kaynağı 291 bine yükseldi.

06.11.2024 17:37
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SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ar-Ge faaliyetlerinde 2023 yılında rekor kırıldığını belirterek, "Ar-Ge harcamalarımız 12 milyar dolardan 16 milyar dolara yükselirken, insan kaynağımız 19 bin kişilik artışla 291 bine ulaştı" dedi.

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ar-Ge faaliyetlerimizde 2023 yılında rekorlar kırdık. Ar-Ge harcamalarımız 12 milyar dolardan 16 milyar dolara yükselirken, insan kaynağımız 19 bin kişilik artışla 291 bine ulaştı. Özel sektörümüzün Ar-Ge harcamalarındaki payının artması, bu alanda attığımız adımların başarısını gösteriyor. Türkiye, teknoparkları, Ar-Ge ve tasarım merkezleri ve güçlü araştırma-geliştirme insan kaynağıyla küresel bir Ar-Ge üssüne dönüşüyor. HIT-30, Hamle, Yeşil- Dijital Dönüşüm Destek Programlarımız ve yatırım teşviklerimizle, Türkiye'nin yüksek teknoloji alanındaki yükselişi hız kesmeden devam edecek" dedi.

Kaynak: DHA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Mehmet Fatih Kacır, Teknoloji, Politika, Ekonomi, Türkiye, Son Dakika

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