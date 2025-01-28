2023'te Tarımda Rekor Üretim

Politika

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı "2023 yılında Cumhuriyet tarihimizde bitkisel üretim rekoru kırıldı, 139 milyon tonla. Son 22 yılda bu oranda yüzde 42'lik artış olduğunu görüyoruz" dedi.

Dünyada kooperatif işletmelere dikkat çekilmesi, kooperatifler eliyle topyekun bir ekonomik ve sosyal kalkınma hedefiyle, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 2025 yılı "Uluslararası Kooperatifler Yılı" ilan edildi.

Bu çerçevede TOBB ev sahipliğinde Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımıyla 'Uluslararası Kooperatifler Yılı Açılış Töreni' düzenlendi.

"2023 yılında bitkisel üretimde 139 milyon ton ile rekor kırıldı"

Program çerçevede bir konuşma gerçekleştiren Bakan Yumaklı, tarımsal hasılada emeği geçen çiftçiye ve kooperatiflere teşekkür ederek, "2023 yılında Cumhuriyet tarihimin bitkisel üretim rekoru kırıldı, 139 milyon tonla. Son 22 yılda bu oranın yüzde 42'lik artış olduğunu görüyoruz. Bu başarı sadece ülke literatürümüze giren bir başarı değil. Bugün, Türkiye tarımsal hasıla da Avrupa'da 1. sırada, Dünyada ise ilk 10 ülke arasında yer alıyoruz" ifadelerini kullandı.

"2024 yılında 32 milyar dolarların üzerine çıkmış olacak"

Bakan Yumaklı, Türkiye'nin tarımsal alt yapısını gerçekleştirilen ihracat rekorları ile taçlandırdıklarına dikkati çekerek, "Bu rakamda 2023 yılında 31 milyar dolar ile gerçekleşmişti. İnşallah bu başarıyı, 2024 yılında resmi rakamlar açıklandığında göreceğiz ki bu rakam 32 milyar dolarların üzerine çıkmış olacak" değerlendirmesini yaptı.

"11 bin tarımsal kooperatif var"

Kooperatiflerin alt yapısını güçlendirmek ve üreticiye daha iyi hizmet verebilmeye amaçladıklarını aktaran Bakan Yumaklı, "Son dönemde bir çalışma başlattık. Kooperatiflerin derecelendirmesi konusu. Yaklaşık 11 bin tarımsal kooperatif var. Biz kooperatiflerimizi derecelendirelim. Onları kurumsal olanla olmayanı ayıralım. Onları birleştirmeyi ve birlikte iş yapmaya yönlendirelim. 11 bin tarımsal kooperatif içerisinden başvuru sayısı sadece 249 oldu. Bunları değerlendirdik. 105 örgüt, birinci derecede tarımsal örgüt olarak ilan ettik" şeklinde konuştu.

"İlave ekstra destekler vereceğiz"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bakanlık olarak kooperatiflerin kurumsal yapılarını, hem yönetiminden hem finansal yapılarına kadar sağlamış yapı olarak istiyoruz. Bunu sağlayan kooperatiflere ilave ekstra destekler vereceğiz. Bir süre sonrada bunu sağlamayan kooperatiflere vermiş olduğumuz desteği çekeceğiz. Çünkü sürdürülebilir değil."

Şartları karşılayan kooperatiflere faiz indirimi ve projelerde öncelik imkanları tanınacak

Bakan Yumaklı, "105 kooperatifin içerisinde 51 ıslah amaçlı birlik. 20 üretici birlik ve 34 kooperatif. Bu örgütlere ne sağlayacağız? Daha fazla tarımsal destekten faydalanma. İlave faiz indirimi. Projelerde öncelik sağlama. Bütün bunların pozitif ayrımcılık noktası var. Onları da gündeme getireceğiz. Amacımız küçük ölçekli olanların birinci derece altında birleşerek güçlenmeleri ve bakanlığımız ile daha büyük bir ölçekte projeler yapılmasını sağlamak" diye konuştu.

Perşembe günü "Tarım Orman" şurası gerçekleştirilecek

Bakan Yumaklı, Perşembe günü "Tarım Orman" şurasının da gerçekleştirileceğinin duyurdu. Bütün sektörlerden yaklaşık bin 300 paydaşın katılacağı çok kapsamlı bir şura olacağını söyleyen Yumaklı, Türkiye'nin gelecek 25 yılına ışık tutacak projelerin şuradan çıkacağına inandığını ifade etti.

Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı

Bakan Yumaklı, "İlgili bakanlıklarımız ile birlikte 2025 yılı için hazırlanan 'Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı' ile kooperatiflerimizi daha güçlü, verimli çalışmalar yürütmesini sağlayacağımıza yürükten inanıyorum" dedi. - ANKARA