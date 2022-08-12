İmamoğlu'na rakip mi olacak? Bakan Karaismailoğlu, "İBB'ye aday olacak mısınız?" sorusunu yanıtladı - Son Dakika
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İmamoğlu'na rakip mi olacak? Bakan Karaismailoğlu, "İBB'ye aday olacak mısınız?" sorusunu yanıtladı

12.08.2022 14:12
İmamoğlu'na rakip mi olacak? Bakan Karaismailoğlu, "İBB'ye aday olacak mısınız?" sorusunu yanıtladı

Yerel seçimlere 2 yıldan kısa bir süre kala AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday göstereceği öne sürülen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu konuyla ilgili ilk kez açıklama yaptı. Bakan Karaismailoğlu, "İBB'ye aday olacak mısınız?" sorusuna, "Bugünü en iyi nasıl değerlendiririz onun çabası içindeyiz. Onlar da ileride konuşulur, tartışılır" ifadeleriyle yanıtladı.

2023 Haziran ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik çalışmalar bir yandan sürerken, diğer yandan da 2024'te yapılacak yerel seçimler için kulisler hareketlenmeye başladı.

KARAİSMAİLOĞLU'NUN İBB BAŞKANLIĞINA ADAY OLACAĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

Yerel seçimlerin en can alıcı noktası ise elbette yine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı olacak. Kamuoyunda en çok "İstanbul'da AK Parti'nin belediye başkan adayının kim olacak?" sorusunun yanıtı merak edilirken, geçtiğimiz günlerde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun İBB Başkanlığına aday olacağı iddia edildi.

Adil Karaismailoğlu'dan 'İBB'ye aday olacak mısınız?' sorusuna yanıt: İleride konuşulur

"24 YIL İBB'DE HİZMET VERDİM"

Marmaray'da CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk'ün sorularını yanıtlayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu verdiği röportajda adaylıkla ilgili de dikkat çeken ifadeler kullandı. Söz konusu röportajda Karaismailoğlu'na "İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'na aday olacak mısınız?" sorusu yöneltilirken, Bakan Karaismailoğlu cevabında şu ifadeleri kullandı: "Ben İBB'de 24 yıl çalıştım. Ulaşımla ilgili İstanbul'un bütün ulaşım altyapısını planlayan ekibin başında olan birisiydim. Bugün de Allah nasip etti. Bütün Türkiye'ye hizmet eden noktaya geldik. Yani çalışma sınırlarımız genişledi. Şimdi Türkiye'nin bütün illerine ve orada vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu bütün projelerin içeriğinde çalışma gururunu yaşıyorum. Sonuçta bütün Türkiye'ye hizmet ediyorum. Bu Türkiye'nin içerisinde İstanbul da var. İstanbul'a da hizmet etme fırsatı, imkanı sağladı.

Adil Karaismailoğlu'dan 'İBB'ye aday olacak mısınız?' sorusuna yanıt: İleride konuşulur

"ONLAR İLERİDE KONUŞULUR, TARTIŞILIR"

Türkiye Cumhuriyeti'nin bakanı olmak, bundan gurur verici daha ne olabilir. Ulaştırma Bakanı'yım. Hem İstanbul'a hem Türkiye'ye hizmet ediyorum. Allah nasip etti böyle görevlere geldik. 3-4 yıl önce 'Ulaştırma Bakanı olacaksın' deselerdi gülerdim. Allah vatanımıza, milletimize hizmet imkanı vermiş bize. Biz de bugünü en iyi nasıl değerlendiririz onun çabası içindeyiz. Onlar da ileride konuşulur, tartışılır"

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