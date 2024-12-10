2025 Bütçe Görüşmeleri Tamamlandı

Politika

TBMM Genel Kurulu'nda, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un yönettiği bütçenin ilk günündeki görüşmeler, 12 saat 5 dakika sürdü.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tulay Hatımoğulları Oruç ve Tuncer Bakırhan, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan görüşmeleri Genel Kurul'da takip etti.

CHP Genel Başkanı Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanları Oruç ve Bakırhan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli görüşmelerin tümünde Genel Kurul'da bulundu.

AK Parti Genel Başkanvekili Ala, birleşime verilen arada CHP Genel Başkanı Özel'le Genel Kurul Salonu'nda görüştü.

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül ile Ankara Milletvekili Murat Alparslan, kuliste MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin yanına giderek bir süre sohbet etti.

Görüşmelerin tamamlanmasının ardından TBMM Başkanı Kurtulmuş, siyasi partilerin liderleriyle tokalaştı.