2027\'nin başkenti TBMM gündeminde

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Kayseri'nin TÜRKSOY tarafından '2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti' ilan edildiğini güçlü ifadelerle duyurdu.

Milletvekili Cıngı, bu önemli gelişmenin yalnızca bir şehir unvanı değil, Türkiye'nin kültürel vizyonunun, Türk dünyasıyla kurduğu derin bağların ve son yıllarda güç kazanan kültürel diplomasi hamlelerinin somut bir sonucu olduğunu vurguladı. TÜRKSOY'un Türk dünyasının ortak hafızasını yeniden ayağa kaldıran stratejik bir kurum olduğuna dikkat çeken Cıngı, Kayseri'nin bu vizyonun merkez şehirlerinden biri haline geldiğini ifade etti.

Kayseri'nin 6 bin yıllık köklü geçmişi, güçlü medeniyet birikimi ve üretim kültürüyle bu unvanı fazlasıyla hak ettiğini belirten Cıngı, Kültepe'den bugüne uzanan ticaret geleneği, Gevher Nesibe Şifahanesi gibi öncü kurumları ve Mimar Sinan gibi dünya çapında değerleriyle Kayseri'nin Türk-İslam medeniyetinin taşıyıcı şehirlerinden biri olduğunu vurguladı. Ayrıca Erciyes Dağı merkezli turizm hamlelerinin de bu süreci desteklediğini ifade etti.

Milletvekili Cıngı, 2027 yılı boyunca Kayseri'de gerçekleştirilecek uluslararası organizasyonların, Türkiye'nin Türk dünyasıyla olan ilişkilerini daha ileri bir seviyeye taşıyacağını belirterek bu sürecin yalnızca kültürel değil, ekonomik, ticari ve diplomatik etkiler doğuracağını söyledi.

Kayseri'nin bu unvanla birlikte küresel ölçekte daha görünür ve etkili bir aktör haline geleceğini vurgulayan Cıngı, bunun aynı zamanda Türkiye'nin yükselen bölgesel gücünün ve medeniyet iddiasının da bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Milletvekili Cıngı, konuşmasının sonunda başta Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy olmak üzere, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'e, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a ve sürece katkı sunan tüm kurum ve paydaşlara teşekkür etti. - KAYSERİ