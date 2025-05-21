Türkiye'de yıllardır süren terörle mücadelede tarihi bir gelişme yaşandı. Terör örgütü PKK, kendisini feshetme ve silah bırakma kararı aldığını açıkladı. Bu önemli adımın ardından, kamuoyunun sürece nasıl baktığı merak konusu olurken, ASAL Araştırma şirketi dikkat çeken bir anket çalışmasıyla halkın nabzını tuttu.
ASAL Araştırma tarafından 10-14 Mayıs tarihleri arasında 26 ilde gerçekleştirilen kamuoyu yoklamasında vatandaşlara, "PKK'nın silah bırakma kararıyla ilgili hükümetin izlediği politikayı ne kadar başarılı buluyorsunuz?" sorusu yöneltildi.
Sonuçlara göre, toplumun yaklaşık yarısı hükümetin izlediği süreci "başarılı" olarak değerlendiriyor. Kısmen başarılı bulanlarla birlikte bu oran %70'in üzerine çıkarken, başarısız bulanların oranı ise %20'nin altında kaldı.
Son Dakika › Politika › Vatandaşa tek bir soru soruldu! İşte PKK'nın silah bırakma kararı sonrası 26 ilde yapılan anket - Son Dakika
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