Vatandaşa tek bir soru soruldu! İşte PKK\'nın silah bırakma kararı sonrası 26 ilde yapılan anket

Türkiye'de yıllardır süren terörle mücadelede tarihi bir gelişme yaşandı. Terör örgütü PKK, kendisini feshetme ve silah bırakma kararı aldığını açıkladı. Bu önemli adımın ardından, kamuoyunun sürece nasıl baktığı merak konusu olurken, ASAL Araştırma şirketi dikkat çeken bir anket çalışmasıyla halkın nabzını tuttu.

ARAŞTIRMA 26 İLDE YAPILDI

ASAL Araştırma tarafından 10-14 Mayıs tarihleri arasında 26 ilde gerçekleştirilen kamuoyu yoklamasında vatandaşlara, "PKK'nın silah bırakma kararıyla ilgili hükümetin izlediği politikayı ne kadar başarılı buluyorsunuz?" sorusu yöneltildi.

ANKETTEN ÇIKAN SONUÇ ŞU ŞEKİLDE;

Başarılı bulanlar: %49,8

Kısmen başarılı bulanlar: %22,1

Başarısız bulanlar: %19,7

Fikri olmayan/cevap vermeyen: %8,4

TOPLUMUN YARISI "BAŞARILI" BULUYOR

Sonuçlara göre, toplumun yaklaşık yarısı hükümetin izlediği süreci "başarılı" olarak değerlendiriyor. Kısmen başarılı bulanlarla birlikte bu oran %70'in üzerine çıkarken, başarısız bulanların oranı ise %20'nin altında kaldı.