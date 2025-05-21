Vatandaşa tek bir soru soruldu! İşte PKK'nın silah bırakma kararı sonrası 26 ilde yapılan anket - Son Dakika
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Politika

Vatandaşa tek bir soru soruldu! İşte PKK'nın silah bırakma kararı sonrası 26 ilde yapılan anket

Vatandaşa tek bir soru soruldu! İşte PKK\'nın silah bırakma kararı sonrası 26 ilde yapılan anket

PKK'nın silah bırakma ve fesih kararı sonrası ASAL Araştırma'nın 26 ilde yaptığı ankette, katılımcıların %49,8'i hükümetin politikasını başarılı buldu. %22,1'i kısmen başarılı derken, %19,7'si başarısız buldu. %8,4'lük kesim ise fikrini belirtmedi.

21.05.2025 11:12
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Türkiye'de yıllardır süren terörle mücadelede tarihi bir gelişme yaşandı. Terör örgütü PKK, kendisini feshetme ve silah bırakma kararı aldığını açıkladı. Bu önemli adımın ardından, kamuoyunun sürece nasıl baktığı merak konusu olurken, ASAL Araştırma şirketi dikkat çeken bir anket çalışmasıyla halkın nabzını tuttu.

ARAŞTIRMA 26 İLDE YAPILDI

ASAL Araştırma tarafından 10-14 Mayıs tarihleri arasında 26 ilde gerçekleştirilen kamuoyu yoklamasında vatandaşlara, "PKK'nın silah bırakma kararıyla ilgili hükümetin izlediği politikayı ne kadar başarılı buluyorsunuz?" sorusu yöneltildi.

ANKETTEN ÇIKAN SONUÇ ŞU ŞEKİLDE;

  • Başarılı bulanlar: %49,8
  • Kısmen başarılı bulanlar: %22,1
  • Başarısız bulanlar: %19,7
  • Fikri olmayan/cevap vermeyen: %8,4
26 ilde vatandaşa soruldu! İşte PKK'nın fesih ve silah bırakma kararı sonrası yapılan ilk anket

TOPLUMUN YARISI "BAŞARILI" BULUYOR

Sonuçlara göre, toplumun yaklaşık yarısı hükümetin izlediği süreci "başarılı" olarak değerlendiriyor. Kısmen başarılı bulanlarla birlikte bu oran %70'in üzerine çıkarken, başarısız bulanların oranı ise %20'nin altında kaldı.

Politika, Güncel, PKK, Son Dakika

Son Dakika Politika Vatandaşa tek bir soru soruldu! İşte PKK'nın silah bırakma kararı sonrası 26 ilde yapılan anket - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • babasultan:
    % 52'lik kısım % 49'a düşmüş tek doğru bilgi bu 36 16 Yanıtla
  • Serkan Basar:
    Yalancının ??? 35 8 Yanıtla
  • Halis demir:
    hırsızlara geçit yok sandığa gömeceğiz hırsız ve sevicilerini ne soymuşlar ibb yi yok böyle birşey asrın soygunu reisin rakibi yine reis. 14 20 Yanıtla
  • Ademoğlu Cumuriyet:
    Şehit annelerini yakınlarını kullananlar şehit ailesini bilmeyen kişiler cenazelerinden kovulan yuhlanan kişiler şehit edebiyatı yapmasın. Sırf karşı gelmek için muhalefet desinler diye karşı gelindiğinden kaybettik biz yıllarca. Her anne barışı ister her anne kan akmasın ister ben şehit yakını olarak içim yanaraktan belirtmek isterim başkalarınında yanmayacak olmasını istemek hoşgörüdür, empatidir, insanlıktır... 15 7 Yanıtla
  • ömer duman:
    vay aw memleketin haline bak 14 1 Yanıtla
  • Murat Sarıal:
    SİLAHI NEREYE BIRAKMIŞ. PKK SİLAH MI BIRAKMIŞ. 5 1 Yanıtla
  • celal ödemiş:
    ANKET DEĞİL- REFERANDUMA GETİRİN HALKIN GERÇEK ORANLARI NEDİR.GÖRELİM. 3 1 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Pıttığını yediğim hatun ne demiş acaba 3 1 Yanıtla
  • mert çelik:
    herkese sorulmadı anket gecersız hem arka plandakı anlasma belırtılmedı 3 0 Yanıtla
  • Murat Avci:
    bu iş yine örgütçülerin işine gelir..yoksa örgütü lav etmezler di.. 1 1 Yanıtla
  • Arif Toz:
    Perde arkasını bilen varmı bu pazarlığın acaba..!! Yalan ve manipülasyonda iktidar çok başarılıdır. Ha birde, küreselcilerin emriyle milyonlarca ne oldukları bilinmeyen Akp tipi MUHACİR' leri ülkeye doldurup, yedirip, içirip, beslemekte başarılı.. 0 0 Yanıtla
  • Engin Engo:
    başarılı bulan kesim çok komik. hükümet çıkıp Allah aslında 1 tane değil 5-10 tane var dese bu kesim muhtemelen bu açıklamayıda doğru bulur =)=)=) teröristlere taviz verildi. tavizi zayıflar verir. ülkemizin zayıfladığının belgesidir bu. başarılı bulan kısım zayıflığı bile kabul etmiş kısımdır. 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Vatandaşa tek bir soru soruldu! İşte PKK'nın silah bırakma kararı sonrası 26 ilde yapılan anket - Son Dakika
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