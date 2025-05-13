Meclis Başkanlığına 3 milletvekili hakkında 3 dokunulmazlık dosyası sunuldu.
Meclis Başkanlığınca, Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.
CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ile TİP Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş'ın dosyaları Karma Komisyon'a gönderildi.
Son Dakika › Politika › 3 Milletvekilinin Dokunulmazlık Dosyası Meclis'e Sunuldu - Son Dakika
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