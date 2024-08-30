30 Ağustos töreninde tartışma yaratan görüntü! Atatürk anıtının önünde elleri arkada bekledi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

30 Ağustos töreninde tartışma yaratan görüntü! Atatürk anıtının önünde elleri arkada bekledi

30 Ağustos töreninde tartışma yaratan görüntü! Atatürk anıtının önünde elleri arkada bekledi

Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin kutlandığı törende, Şeyh Said'in torunu olan YRP'li Palu Belediye Başkanı Faruk Septioğlu yerine belediye başkanvekili Ağa Yılmaz katıldı. Ancak Yılmaz'ın Atatürk Anıtı önünde ellerini arkaya bağlaması tartışmalara neden oldu.

30.08.2024 16:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk komutasında, 26 Temmuz 1922'de başlayan ve 30 Ağustos Zaferi ile sonuçlanan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nde Türk ordusu, tarihin en büyük kahramanlık destanlarından birini yazdı. Tarihin akışını değiştiren bu zafer, tüm yurtta olduğu gibi Elazığ'ın Palu ilçesinde de kutlandı.

ŞEYH SAİD'İN TORUNU TÖRENE KATILMADI

İlçe merkezindeki Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen resmi törene örene Şeyh Said'in torunu olan YRP'li Palu Belediye Başkanı Muhammet Septioğlu katılmadı. Onu yerine törene belediye başkanvekili Ağa Yılmaz katıldı.

30 Ağustos kutlamasında tartışma yaratan görüntü! Atatürk anıtının önünde elleri arkada bekledi

ELLERİNİ ARKAYA BAĞLADI

Ağa Yılmaz'ın törende Atatürk Anıtı önündeki duruşu ise büyük tartışma yarattı. İlçe kaymakamı Hulusi Teke ve ilçe jandarma komutanı Serdar Aksoy, anıt önünde esas duruşta beklerken, Ağa Yılmaz'ın ellerini arkaya bağlaması dikkatlerden kaçmadı.

30 Ağustos töreninde tartışma yaratan görüntü! Atatürk anıtının önünde elleri arkada bekledi
Muhammet Septioğlu

AK PARTİ'DEN YRP'YE GEÇMİŞTİ

Şeyh Said'in torunu Muhammet Septioğlu, 31 Mart yerel seçimleri öncesi AK Parti'den istifa etmişti. Yeniden Refah Partisi'ne geçen Septioğlu aday olup belediye başkanlığını kazanmıştı.

Muhammet Septioğlu, Şeyh Said, Elazığ, Refah, Palu, Gündem, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika 30 Ağustos töreninde tartışma yaratan görüntü! Atatürk anıtının önünde elleri arkada bekledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Fahri Sağgül: Bu ülkeyi size o sevmediğiniz gazı Mustafa Kemal Atatürk bıraktı bari saygınız olsun. 123 82 Yanıtla
  • Mert kursun : Ozgur bir ulkeyiz isteyen istedigini yapar 79 80 Yanıtla
  • ayhan kından: Adama bakarsin adammi diye sonra bir bakarsinki 101 58 Yanıtla
  • Tahsin Uçak: Ee Ne olmuş habere bak 69 81 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: başka ne beklenirki 62 45 Yanıtla
  • OKTAY TURSUNBEK: VARLIĞIYLA ONUR DUYDUĞUM MUSTAFA KEMAL'İ BİRAZ OKUSANIZ SAYGINIZ OLURDU. 40 37 Yanıtla
  • Hakan Sahin: şeh saidin ne oldugunu bu durum anlatıyor bize 47 28 Yanıtla
  • Emrah Aytekin: Yaraş 17 14 Yanıtla
  • tolga öztel: YRP diye bir parti olduğunu yeni öğrendim 5 11 Yanıtla
  • Ali İhsan Eynihan: Armut dibine düşer. Şaşırdık mı. 3 6 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız

16:18 30 Ağustos töreninde tartışma yaratan görüntü Atatürk anıtının önünde elleri arkada bekledi 30 Ağustos töreninde tartışma yaratan görüntü! Atatürk anıtının önünde elleri arkada bekledi
15:40 Diyanet İşleri Başkanlığı, Cuma Hutbesi’nde Atatürk’ün adını anmadı Diyanet İşleri Başkanlığı, Cuma Hutbesi'nde Atatürk'ün adını anmadı
14:24 YKS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı: Gençler Üniversiteleri İncelemeye Başladı YKS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı: Gençler Üniversiteleri İncelemeye Başladı
14:15 UEFA Avrupa Ligi’nde Temsilcilerimizin Rakipleri Belli Oldu UEFA Avrupa Ligi'nde Temsilcilerimizin Rakipleri Belli Oldu
13:19 Son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin satıldığı market şubesi kapatıldı Son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin satıldığı market şubesi kapatıldı
09:29 Dilruba Kayserilioğlu tutukluluğundan sonra gece saatlerinde tahliye edildi Dilruba Kayserilioğlu tutukluluğundan sonra gece saatlerinde tahliye edildi
09:00 Suç örgütü lideri Binali Camgöz, Karadağ’dan Türkiye’ye getirildi Suç örgütü lideri Binali Camgöz, Karadağ'dan Türkiye'ye getirildi
08:55 Biran Damla Yılmaz, Sandık Kokusu dizisinden ayrıldı Biran Damla Yılmaz, Sandık Kokusu dizisinden ayrıldı
08:45 Arda Güler, Real Madrid’in beraberlik golünü getirdi Arda Güler, Real Madrid'in beraberlik golünü getirdi
08:06 Bu destan asla unutulmayacak Kurtuluş Savaşı’nın dönüm noktası: 30 Ağustos Bu destan asla unutulmayacak! Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktası: 30 Ağustos
08:01 Saçları beyazladı Necati Şaşmaz’ın son halini gören şaşkınlığını gizleyemedi Saçları beyazladı! Necati Şaşmaz'ın son halini gören şaşkınlığını gizleyemedi
00:47 Narin’in ağabeyi serbest bırakıldı Narin'in ağabeyi serbest bırakıldı
23:15 TCMB, zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gitti TCMB, zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gitti
22:51 Beşiktaş, Lugano’yu 5-1 yenerek UEFA Avrupa Ligi’nde lig aşamasına kaldı Beşiktaş, Lugano'yu 5-1 yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasına kaldı
22:49 Trabzonspor, St. Gallen’e penaltılarda elenerek Avrupa defterini kapattı Trabzonspor, St. Gallen'e penaltılarda elenerek Avrupa defterini kapattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2024 17:47:39. #1.11#
SON DAKİKA: 30 Ağustos töreninde tartışma yaratan görüntü! Atatürk anıtının önünde elleri arkada bekledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement