30 Ağustos töreninde tartışma yaratan görüntü! Atatürk anıtının önünde elleri arkada bekledi

Politika

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk komutasında, 26 Temmuz 1922'de başlayan ve 30 Ağustos Zaferi ile sonuçlanan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nde Türk ordusu, tarihin en büyük kahramanlık destanlarından birini yazdı. Tarihin akışını değiştiren bu zafer, tüm yurtta olduğu gibi Elazığ'ın Palu ilçesinde de kutlandı.

ŞEYH SAİD'İN TORUNU TÖRENE KATILMADI

İlçe merkezindeki Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen resmi törene örene Şeyh Said'in torunu olan YRP'li Palu Belediye Başkanı Muhammet Septioğlu katılmadı. Onu yerine törene belediye başkanvekili Ağa Yılmaz katıldı.

ELLERİNİ ARKAYA BAĞLADI

Ağa Yılmaz'ın törende Atatürk Anıtı önündeki duruşu ise büyük tartışma yarattı. İlçe kaymakamı Hulusi Teke ve ilçe jandarma komutanı Serdar Aksoy, anıt önünde esas duruşta beklerken, Ağa Yılmaz'ın ellerini arkaya bağlaması dikkatlerden kaçmadı.

Muhammet Septioğlu

AK PARTİ'DEN YRP'YE GEÇMİŞTİ

Şeyh Said'in torunu Muhammet Septioğlu, 31 Mart yerel seçimleri öncesi AK Parti'den istifa etmişti. Yeniden Refah Partisi'ne geçen Septioğlu aday olup belediye başkanlığını kazanmıştı.