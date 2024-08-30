30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu sabah erken saatlerde başladı - Son Dakika
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Politika

30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu sabah erken saatlerde başladı

30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu sabah erken saatlerde başladı

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Atatürk Anıtı'na çelenk koydu. Başkan Karalar, Mustafa Kemal Atatürk'e, şehitlere ve gazilere şükranlarını sundu.

30.08.2024 12:37  Güncelleme: 12:39
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Adana'da 30 Ağustos Zafer Bayramı sabah erken saatlerde Adana Valisi Yavuz Selim Köşger'in tebrikleri kabul etmesi daha sonra Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile birlikte Atatürk Anıtına çelenk koymasıyla başladı.

Vali Köşger, 30 Ağustos Zafer Bayramının 102. yıl dönümü nedeniyle Eski Kız Lisesinde önce tebrikleri kabul etti. Köşger daha sonra Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve kent protokolüyle birlikte Atatürk Parkına geçerek burada Atatürk Anıtı önüne çelenk koydu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından kent protokolü Uğur Mumcu Meydanında halk ile birlikte bayramı kutlamaya geçti.

Başkan Zeydan Karalar, "102 yıl önce bize böyle büyük bir zafer kazandıran ve vatanımızı bağımsızlığa kavuşturan Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'e, şehitlerimize ve gazilerimize şükranlarımızı sunduk" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu sabah erken saatlerde başladı - Son Dakika

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