31 Mart seçimleri için Diyarbakır'daki okullarda 3 bin 975 sandık kuruldu
Diyarbakır'daki seçim hazırlıkları tamamlandı
DİYARBAKIR - Türkiye genelinde yarın yapılacak olan 31 Mart yerel seçimleri için Diyarbakır'da 3 bin 975 sandık kuruldu.
Türkiye'de yarın 5 yılda bir yapılan 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi için hazırlıklar tamamlandı. Diyarbakır'da 1 milyon 160 bin 320 vatandaşın okul sınıflarında oy kullanacağı kabin bölümleri ve 7'si seyyar olmak üzere 3 bin 975 sandık kuruldu.
Merkez Kayapınar ilçesindeki Şehit Sabri Kün İlkokulunda görevliler oy kullanılacak sandık numaralarını görünür şekilde kapı ve duvarlara astı. Kabin ve sandıklar ise sınıflara yerleştirildi.
Öte yandan İl Sağlık Müdürlüğü'ne müracaat edenlerin evlerinden alınıp oy kullanacakları okula götürüleceği öğrenildi. Verilere göre ise, en fazla oyun kullanılacağı ilçe 274650 olarak açıklanırken, en az oy kullanacak ilçe 9981'le Kocaköy olacak.
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Bitlis'in Gölbaşı Belde Belediye Başkan adayı olan Şahin Baysan, Saadet Partisi'nden istifa ederek AK Parti'ye katıldı. AK Parti İl Başkanı Kadir Köstekçi, rozet takma töreninde AK Parti'nin cazibe merkezi olduğunu belirtti. Aynı zamanda CHP'nin Bitlis Belediye Başkan adayı da partisinden istifa ederek AK Parti'ye katıldı. Tören basına kapalı olarak gerçekleşti ve AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu da törende hazır bulundu.
Muş'ta yarın yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesinde Nüfus Müdürlüğü, hafta sonu da mesai yaparak vatandaşların nüfus cüzdanı sorunlarını çözmelerine yardımcı olacak. Vali Avni Çakır, seçimlere saatler kala tüm hazırlıkların tamamlandığını belirtti ve il ve ilçelerdeki nüfus müdürlüklerinin bugün ve yarın hizmet vereceğini duyurdu. Vatandaşlar, nüfus cüzdanı kaybı veya fotoğraf eksikliği gibi durumlar için geçici kimlik belgesi veya vukuatlı kimlik nüfus kağıt örneği alabilecekler.
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Babadağ Belediye Başkan Adayı Fuat Üstündağ, Babadağ halkı ile birlikte ilçenin talihini değiştireceklerini söyledi ve seçmenlerinden destek istedi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ağrı'ya gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında esnafla bir araya geldi. Bakan Yerlikaya, esnafın istek ve taleplerini dinledi.
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