Seçim sandıkları 31 Mart seçimleri için kuruldu
ANKARA - Yeni yerel yöneticilerin seçileceği 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde seçmenlerin oy kullanacağı sandıklar Ankara'daki okullarda kurulmaya başlandı.
Türkiye'de yarın gerçekleştirilecek 31 Mart 2024 yerel seçimler dolayısıyla seçimlerin sağlıklı bir ortamda gerçekleştirilebilmesi dolayısıyla okullarda son hazırlıklar yapılıyor. Yarın 61 milyondan fazla seçmen, yaklaşık 208 bin sandıkta oy kullanacak. Bu çerçevede 4 milyon başkentlinin okul sınıflarında oy kullanacağı kabin bölümleri ve sandıkları, sandık başkanları tarafından kuruldu. Daha sonra ise sandık başkanları, sınıflardaki sıraları düzenleyerek sandık kurulu ve gözlemciler için hazır hale getirildi. Sandık numaraları ise okul koridorlarına ve kapıların üzerine asıldı.
Son Dakika › Politika › 31 Mart seçimleri için seçim sandıkları okullarda kuruldu - Son Dakika
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın ve Amasra'da düzenlenen sevgi yürüyüşüne katıldı. Yürüyüş esnasında kendisine hediye edilen kemençeyi çalan Bakan Tunç, mikrofonun pili bittiğinde yaptığı esprisiyle alandakileri güldürdü.
Hatay Valisi Mustafa Masatlı, yarın yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri dolayısıyla mesaj yayımladı. Masatlı, seçimlerin demokrasinin temel taşlarından olduğunu vurgulayarak, güvenli bir ortamın sağlanması için tüm güvenlik güçlerinin hazırlıklarını tamamladığını belirtti. Seçim günü 8 bin 424 güvenlik personelinin görev yapacağını ifade eden Masatlı, vatandaşların gönül rahatlığıyla oy kullanabilmesi için tüm önlemlerin alındığını söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İBB Başkan adayı Kurum, İsmailağa cemaati lideri Hasan Kılıç'ı ziyaret ederek 'hayır duası' aldı. Cübbeli Ahmet Hoca ise ziyarete tepki göstererek, İsmailağa'nın hala Cumhur İttifakı'na destek açıklaması yapmadığını belirtti. Cübbeli Ahmet daha önce, Cumhur İttifakı dışındaki partilere oy vermenin caiz olmadığını söylemişti.
Ankara Emniyet Müdürlüğü, yerel seçimler nedeniyle sabah saat 08.00'den itibaren Yüksek Seçim Kurulu (YSK), il ve ilçe seçim kurullarının çevresi dahil olmak üzere bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu. Kapatılacak yollar arasında YSK binası çevresi, İl Seçim Kurulu ve İlçe Seçim Kurulları bulunuyor.
Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, Ankara'nın Çubuk ilçesinde düzenlenen 'Sevgi Yürüyüşü'ne katıldı. Altınok, yürüyüşte Çubuklulardan destek isteyerek, ilçenin ulaşım sorununu çözeceklerini ve emeklilere ulaşımın sınırsız olacağını söyledi. Altınok'un yanında AK Parti ve MHP ilçe başkanları da yer aldı.
Yarın yapılacak yerel seçimlere ilişkin propaganda serbestliği saat 18.00 itibariyle sona erdi. Siyasi partilere ait afişler, araç giydirmeleri, flamalar ve parti bayrakları da kaldırıldı. Bir araç kaplama ve dijital baskı işletmesinde çalışan Mert Ozan Yılmaz, çalışmaların hala devam ettiğini belirtti.
Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da Filistin Toprak Günü'nün 48. yıl dönümü dolayısıyla toplanan yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıları protesto etti. Eylemciler, İsrail'in işgal politikalarını eleştirerek, adalet talep etti ve İsrail'in Gazze'deki açlığı silah olarak kullandığını vurguladı. Gösteriye yoğun katılım sağlanırken, yağışlı havaya rağmen protesto yaklaşık 2,5 saat sürdü.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti Kızılcahamam mitinginde yaptığı konuşmada, seçimin Cumhur İttifakı ile rekabet halinde olduğunu belirtti. Ayrıca Ankara'nın hızlanması gerektiğini vurguladı.
Sizin düşünceleriniz neler ?