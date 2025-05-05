35 Yıl Sonra Köylerine Döndüler

Batman'da huzurun sağlandığı köylerine 35 yıl sonra dönen aileler, kazanlarda yemekler pişirip doyasıya eğlendi.

Batman'da terör nedeniyle köylerini terk eden aileler, huzurun sağlanmasıyla 35 yıl sonra döndü. Aileler, kazanlarda yemekler pişirip karnavala dönüşen etkinlikte doyası eğlendi. Köylerine dönmenin sevincini yaşayan aileler düzenlenen festivalde doğup büyüdükleri toprakların havasını soludu. Tımoklular Derneği Başkanı Ferhat Bayındır, bölgede barışın tamamen tesis edilmesi için yoğun çaba sarf edeceklerini söyledi. Barışın kutsal bir değer olup toplum için elzem bir durum olduğunu belirten Bayındır, "Barış, öncelikle aile arasında, sonra komşular arasında, daha sonra topluluklar arasında sağlanmalıdır. Bizim önceliğimiz önce kendi ailelerimiz arasında barışı sağlamak, komşu ailelerimiz arsında barışı sağlamak, sonrasında bölgemizde barışı sağlamak, sonrasında ülkemizde barışı sağlamaktır. Böyle bir hedefimiz, böyle bir çabamız var. Bu festivalin de barışa vesile olmasını diliyorum. Bu bölge bizlerin dedeleri, büyüklerinin doğup büyüdüğü, hatıralarımızın bol olduğu bir yerdir. Yaşımız 40'a geldi daha köyümüzü hiç görmedik. Şimdi buraya gelerek köylerini gören gençlerimiz 10 yıl sonra, 20 yıl sonra da köyünü unutmaz" dedi. Gümüşörgü köyünde 20 yıl muhtarlık yaptıktan sonra köyünden göç etmek zorunda kaldığını ifade eden Seyidhan Tekin, "35 yıldır köyümden ayrıldım. Köyümüze dönüş yaptık. Burada bulunan herkes aynı köydendir. Hepimiz akrabayız. Çok sevinçliyiz. Allah'a çok şükür. Bir gün tekrar köyümüze döneceğimize inanmıyorduk, ama döndük" diye konuştu.

Barış ve huzur ortamı oluştuğu için düzenlenen festivale katıldıklarını dile getiren Emine Tunç ise, "Bu kalabalığın gerçek ve kalıcı barışa vesile olacağını umuyoruz. Festival için buradayız. Barış ve huzur olduğu için buradayız. Barış olmadığı zaman kimse köyüne gidemez, kimse bu şekilde huzuru bozamaz. Burada olduğumuz için çok mutluyuz. Bütün halkımız çok mutlu, çok huzurludur. İnşallah gerçek barışa da vesile olur" şeklinde konuştu. Şeref Yavuz da, yaşanan olaylar yüzünden daha önce köylerine gelmekten korkan vatandaşların artık huzur ve güven içerisinde köylerine geri dönebildiklerini aktararak, "Daha önce buralarda meydana gelen büyük olaylar nedeniyle buralara gelemeyen arkadaşlar, vatandaşlar artık huzur içerisinde buraya gelebilirsiniz. Biz burada büyük kazanlarda 10 bin kişilik yemek yaparak dağıtacağız" ifadelerinde bulundu. - BATMAN