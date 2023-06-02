Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 28'inci yasama dönemi başladı. İlk oturumu en yaşlı üye sıfatıyla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yönetiyor. Milletvekilleri, illerin alfabetik sıralamasına göre yemin ediyor.
CHP listesinden girdiği seçimlerde Erzincan Milletvekili seçilen Türkiye Değişim Partisi lideri Mustafa Sarıgül de yemin etti.
32 yıl sonra yeniden Meclis'e giren Sarıgül'ün yemin metnini okumasından sonra yaptığı hareket dikkat çekti. Tecrübeli siyasetçi, diğer CHP'li vekillerin aksine yemin sonrası Bahçeli'nin bulunduğu başkanlık divanına dönerek selam verdi. Sarıgül'ün hamlesi takdir topladı.
Son Dakika › Politika › 36 yıl sonra yeniden Meclis'te! Mustafa Sarıgül yemin etti - Son Dakika