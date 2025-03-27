4 bin liralık emekli bayram ikramiyesi TBMM'de kabul edildi - Son Dakika
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Politika

4 bin liralık emekli bayram ikramiyesi TBMM'de kabul edildi

4 bin liralık emekli bayram ikramiyesi TBMM\'de kabul edildi

Emeklilerin bayram ikramiyesinin 4 bin lira olmasını öngören kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

27.03.2025 00:15
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TBMM Genel Kurulu'nda, emeklilerin bayram ikramiyesinin 4 bin lira olmasını öngören kanun teklifi kabul edildi.

EMEKLİLERİN BAYRAM İKRAMİYESİ TBMM'DE GÖRÜŞÜLDÜ

TBMM Genel Kurulu'nda, emekli bayram ikramiyesinin 4 bin liraya yükseltilmesi ile doğum yardımına ilişkin düzenlemeleri de içeren Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı. Teklifin tümü ve birinci bölümün tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından maddelerin görüşmelerine geçildi.

İKRAMİYE 4 BİN LİRA OLDU

Görüşmelerin ardından oylama yapıldı. Emeklilerin bayram ikramiyesinin 4 bin lira olmasını öngören kanun teklifi kabul edildi.

Tbmm Genel Kurulu, Bayram İkramiyesi, Politika, 3-sayfa, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika 4 bin liralık emekli bayram ikramiyesi TBMM'de kabul edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • 123123As:
    Reis daha ne yapsın! 36 102 Yanıtla
    Beşiktaş 1903:
    Kes la yalak 6 12
    Serkan ergezer :
    REİS GECİNEMİYOR SA MAAŞIMIN YARISINI VERMEYE HAZIRIM SOĞAN EKMEK YERİZ ERDOĞAN YEDİRMEYİZ REİS DÖNEMİ ARTIK BİTTİ SURİYE'DE ADAY ADAYI OLSUN KESİN KAZANIR TÜRKİYE DÖNEMİ BİTTİ GÖRÜNDÜĞÜ GİBİ OLAN GÜCÜNÜ ARTIK SURİYE'DEN AFGANDAN ALAN ERDOĞAN DÖNEMİ BİTMİŞTİR HAKAN FİDAN ADAY OLUR 6 10
  • REŞİT ÇINAR:
    Millet parayı çekti yedi bitirdi siz yeni haber yapiyorsunuz 22 10 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    ohh suyundan da köy hanım. 9 güne de uzatıldı bayram. 4 bin lirada ikramiye. sevincden uyuyamiyoruz. şöyle torunu bir alıp Akdeniz'e doğru götürelim diyoru 27 2 Yanıtla
  • Semih Aymergen:
    merhum Ecevit Cumhuriyet altını dağıtıyordu her bayramda. yaaa 12 9 Yanıtla
  • mert çelik:
    mıllet 3 bın aldı nasıl olcak 14 4 Yanıtla
    Serkan ergezer :
    ARTIK ERDOĞAN DÖNEMİ BİTMİŞTİR 3 8
  • Mert Pktkn:
    4000 liraya ne alınıyo la ? 4 5 Yanıtla
  • Med2243655:
    daha neolsun 0 2 Yanıtla
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