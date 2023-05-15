28. Dönem Milletvekili Seçimleri, 14 Mayıs Pazar günü tamamlandı. Kesin olmayan seçim sonuçlarına göre partilerin Meclis'e gönderdiği milletvekilleri de belli oldu.
Şırnak'ta aynı aileden Sabri Tatar, Yeniden Refah Partisi'nden, Arslan Tatar AK Parti'den, MHP Şırnak İl Başkanı Halil Tatar MHP'den ve Mahmut Tatar ise Zafer Partisi'nden milletvekili aday olmuştu.
Tatar ailesinden seçime giren 4 kardeşten vekillik kazanan yalnızca AK Partili Arslan Tatar oldu.
Son Dakika › Politika › 4 farklı partiden milletvekili adayı olan Tatar kardeşlerden yalnızca AK Parti'den aday olan Arslan Tatar kazandı! - Son Dakika