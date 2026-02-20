4 yardımcısı görevden alınan Bakan Akın Gürlek'ten ilk yorum - Son Dakika
4 yardımcısı görevden alınan Bakan Akın Gürlek'ten ilk yorum

4 yardımcısı görevden alınan Bakan Akın Gürlek\'ten ilk yorum
20.02.2026 08:43
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ramazan Can, Hurşit Yıldırım, Mehmet Yılmaz ve Niyazi Acar görevden alındı. Bu dört ismin yerine Abdullah Aydoğdu, Burak Ceyhan, Can Tuncay ve Sedat Ayyıldız atandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yeni atanan isimleri tebrik ederek, "Adalete erişiminin daha da etkin hale getirilmesi yolunda kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ramazan Can, Hurşit Yıldırım, Mehmet Yılmaz ve Niyazi Acar görevden alındı.

Kararla, Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Abdullah Aydoğdu, Burak Ceyhan, Can Tuncay ve Sedat Ayyıldız getirildi.

GÜRLEK'TEN ATANAN İSİMLERE TEBRİK

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri ile Adalet Bakan Yardımcılığı görevine atanan Sayın Can Tuncay, Sayın Burak Ceyhan, Sayın Abdullah Aydoğdu ve Sayın Sedat Ayyıldız'ı tebrik ediyor, üstlendikleri bu önemli görevde ülkemize ve milletimize hayırlı hizmetlerde bulunacaklarına yürekten inanıyorum. Adalet Bakanlığımızda yürüttükleri görevlerinden ayrılan Bakan Yardımcılarımız Sayın Ramazan Can, Sayın Hurşit Yıldırım, Sayın Mehmet Yılmaz ve Sayın Niyazi Acar'a, görev süreleri boyunca sundukları katkılar ve devletimize yaptıkları hizmetler için teşekkür ediyorum."

Gürlek, adaletin tesisi, hukuk devletinin güçlendirilmesi ve vatandaşların adalete erişiminin daha da etkin hale getirilmesi yolunda kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

4 yardımcısı görevden alınan Bakan Akın Gürlek'ten ilk yorum

SON DAKİKA: 4 yardımcısı görevden alınan Bakan Akın Gürlek'ten ilk yorum - Son Dakika
