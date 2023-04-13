6 Şubat depremleriyle gündeme oturmuştu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "imar affı" çıkışı - Son Dakika
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6 Şubat depremleriyle gündeme oturmuştu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "imar affı" çıkışı

13.04.2023 11:18

Kahramanmaraş merkezli iki deprem 11 ilde büyük bir yıkıma sebep olurken, asrın felaketi olarak nitelendirilen depremin ardından imar affı konusu da yeniden gündem oldu. Katıldığı ortak yayında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İmar affıyla ilgili yeni dönemde parlamentoyla ilgili 50. maddede katalog suçlar yerini alacak. Biz daha da köşeye sıkıştıracağız. Bu işin affı olmaz" dedi.

Kahramanmaraş merkezli iki deprem 11 ilde büyük yıkıma neden olurken, Türkiye'yi sarsan felaketin ardından imar affı konusu da yeniden tartışılmaya başlandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: DAHA DA KÖŞEYE SIKIŞTIRACAĞIZ

Dün akşam katıldığı ortak yayında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İmar affı diyorsunuz. Bu konuyla ilgili parlamentoyla ilgili, Anayasa'nın aklımda kaldığı kadarıyla 50. maddesi olsa gerek, bunların içerisinde katalog suçlar var. O da yerini alacak. Biz onunla daha da köşeye sıkıştıracağız. Bu için affı maffı olmaz.

"İSTANBUL'A GİRİŞTE VİZE DEMİŞTİK"

Benim belediye başkanlığımda İstanbul'a girişte vize demiştik. Dediler ki, 'siz şehirden şehre gidişi vizeye mi bağlayacaksınız'. Bunlar dünyayı tanımıyorlar. Londra'da merkeze giremezsiniz. Belli ücrete, vizeye tabi. İstanbul o zaman benim belediye başkanlığımda 8 milyondu. Şimdi yaklaşık 16 milyon oldu. O gün bunu söyleyenler şehircilik, göç nedir haberleri yoktu.

"VİZEYE TABİ OLDUKLARI İÇİN HERKES GELEMEYECEKTİ"

O gün bizim iddialarımız şimdi haklılığı getirdi. O zamanki dediklerimize saygı duyulmuş olsaydı, o günkü planlamalarımız çok daha güçlü olacaktı. O planlamalar neticesinde İstanbul'a gelenler önce iş buldu mu, belli imkana sahip misin, akraban vesairen var mı? Bu şekilde sorarak gelecekti. Vizeye tabi oldukları için herkes gelemeyecekti" diye konuştu.

YORUMLAR (1)
  • Burhan Kaya: Sayın cumhurbaşkanı keşke o vize uygulamasını Suriye afgan ve diğer mülteciler için uygulamaya koysaydınız Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Son Dakika Politika 6 Şubat depremleriyle gündeme oturmuştu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'imar affı' çıkışı - Son Dakika


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