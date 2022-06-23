6. Yargı Paketi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi! Stokçulara 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilebilecek

Yargı alanında önemli değişiklikler ve stokçuluk yapanlara da hapis cezasını ön gören 6. Yargı Paketi TBMM'de kabul edilerek yasalaştı.

3 YILA KADAR HAPİS CEZASI

Düzenleme ile stokçuluğun cezası artırıldı. Artık, stokçuluk yaparak, mal satmaktan kaçınanlara 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek. Yalan haber ve hileli yollarla fiyatları etkileme suçunu işleyenlerin cezası da 1 yıldan 3 yıla kadar hapis olacak.

TAŞINMAZLARA NOTERDE SATIŞ İMKANI

Gayrimenkul satışlarıyla ilgili olarak noterlere de yetki verildi. Buna göre konut ve arsa satışı, tapu müdürlüklerinin yanı sıra noterlerden de yapılabilecek. Noterler TAKBİS sistemindeki bilgilere ulaşabilecek.

HAKİM VE SAVCI YARDIMCILIĞI

Düzenleme ile hakim ve savcı adaylığı yerine hakim ve savcı yardımcılığı ihdas edildi. Hakim ve savcı yardımcıları, Adalet Akademisi'ndeki temel eğitimin ardından, eğitici hakimlerin yanında 3 yıl görev yapacak. 3 yılın ardından sınavda başarılı olurlarsa hakim ve savcı olarak atanacak.

HAKİM VE SAVCI YARDIMCILARINI GÖREV VE YETKİLERİ

Kanunla, hakim ve savcı yardımcısının görev ve yetkileri belirleniyor. Buna göre, hakim ve savcı yardımcısı, mahkemede, hakim tarafından tevdi edilen dosya veya evrakı inceleyerek hakime sunmakla, duruşma ve keşif işlemlerinde hakime yardımcı olmakla, yazı işleri müdürlüğünce hazırlanan evrakı hakime sunulmadan önce kontrol etmekle, tensip ve gerekçeli karar taslaklarını hazırlamakla, ara kararların icrasına dair iş ve işlemleri yapmakla, hakimin istediği konular hakkında hukuki araştırma yapmakla görevli olacak. Bu kişiler, mevzuatta belirtilen diğer görevleri ve hakim tarafından verilen benzeri görevleri de yerine getirecek. Görev döneminde hakim ve savcı yardımcısının, Cumhuriyet başsavcılığındaki görevleri ise "Savcı tarafından tevdi edilen dosya veya evrakı inceleyerek savcıya sunmak; soruşturma işlemleri ile kovuşturma aşamasında savcının görev alanına giren işlerde savcıya yardımcı olmak; yazı işleri müdürlüğünce hazırlanan evrakı savcıya sunulmadan önce kontrol etmek; soruşturma evrakına ilişkin karar taslakları ile soruşturma ve kovuşturma aşamasında kanun yollarına başvuru taslaklarını hazırlamak; her türlü yazışma taslağını hazırlamak, savcının istediği konular hakkında hukuki araştırma yapmak ve mevzuatta belirtilen görevler ile savcı tarafından verilen benzeri görevleri yerine getirmek" olacak.