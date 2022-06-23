6. Yargı Paketi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi! Stokçulara 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilebilecek - Son Dakika
Üye Girişi

6. Yargı Paketi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi! Stokçulara 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilebilecek

23.06.2022 23:44

6. Yargı Paketi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Buna göre, stokçuluk yaparak, mal satmaktan kaçınanlara 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek. Yalan haber ve hileli yollarla fiyatları etkileme suçunu işleyenlerin cezası da 1 yıldan 3 yıla kadar hapis olacak.

Yargı alanında önemli değişiklikler ve stokçuluk yapanlara da hapis cezasını ön gören 6. Yargı Paketi TBMM'de kabul edilerek yasalaştı.

3 YILA KADAR HAPİS CEZASI

Düzenleme ile stokçuluğun cezası artırıldı. Artık, stokçuluk yaparak, mal satmaktan kaçınanlara 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek. Yalan haber ve hileli yollarla fiyatları etkileme suçunu işleyenlerin cezası da 1 yıldan 3 yıla kadar hapis olacak.

TAŞINMAZLARA NOTERDE SATIŞ İMKANI

Gayrimenkul satışlarıyla ilgili olarak noterlere de yetki verildi. Buna göre konut ve arsa satışı, tapu müdürlüklerinin yanı sıra noterlerden de yapılabilecek. Noterler TAKBİS sistemindeki bilgilere ulaşabilecek.

HAKİM VE SAVCI YARDIMCILIĞI

Düzenleme ile hakim ve savcı adaylığı yerine hakim ve savcı yardımcılığı ihdas edildi. Hakim ve savcı yardımcıları, Adalet Akademisi'ndeki temel eğitimin ardından, eğitici hakimlerin yanında 3 yıl görev yapacak. 3 yılın ardından sınavda başarılı olurlarsa hakim ve savcı olarak atanacak.

HAKİM VE SAVCI YARDIMCILARINI GÖREV VE YETKİLERİ

Kanunla, hakim ve savcı yardımcısının görev ve yetkileri belirleniyor. Buna göre, hakim ve savcı yardımcısı, mahkemede, hakim tarafından tevdi edilen dosya veya evrakı inceleyerek hakime sunmakla, duruşma ve keşif işlemlerinde hakime yardımcı olmakla, yazı işleri müdürlüğünce hazırlanan evrakı hakime sunulmadan önce kontrol etmekle, tensip ve gerekçeli karar taslaklarını hazırlamakla, ara kararların icrasına dair iş ve işlemleri yapmakla, hakimin istediği konular hakkında hukuki araştırma yapmakla görevli olacak. Bu kişiler, mevzuatta belirtilen diğer görevleri ve hakim tarafından verilen benzeri görevleri de yerine getirecek. Görev döneminde hakim ve savcı yardımcısının, Cumhuriyet başsavcılığındaki görevleri ise "Savcı tarafından tevdi edilen dosya veya evrakı inceleyerek savcıya sunmak; soruşturma işlemleri ile kovuşturma aşamasında savcının görev alanına giren işlerde savcıya yardımcı olmak; yazı işleri müdürlüğünce hazırlanan evrakı savcıya sunulmadan önce kontrol etmek; soruşturma evrakına ilişkin karar taslakları ile soruşturma ve kovuşturma aşamasında kanun yollarına başvuru taslaklarını hazırlamak; her türlü yazışma taslağını hazırlamak, savcının istediği konular hakkında hukuki araştırma yapmak ve mevzuatta belirtilen görevler ile savcı tarafından verilen benzeri görevleri yerine getirmek" olacak.

YORUMLAR
500
6. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi (1) 6. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi (1) Hakim ve savcılar ile ilgili kanun teklifi TBMM'de kabul edildi Hakim ve savcılar ile ilgili kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
Kaynak: AA

Hakim, Yargı, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika 6. Yargı Paketi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi! Stokçulara 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilebilecek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
23:50 Define aramak için kuyu kazan adam, çukura düşerek hayatını kaybetti
23:47 Marmaris'te çıkan yangın sonrası evlerinden tahliye edilen vatandaşlara 3'er bin lira destek verildi
23:44 6. Yargı Paketi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi! Stokçulara 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilebilecek
23:41 ABD'li spor giyim markası Nike, Rusya'dan tamamen çekime kararı aldı
23:19 Eşiyle boşanma aşamasında olan damat, kayınpederini önce arabayla ezdi, daha sonra pompalı tüfekle vurdu
23:13 Marmaris'te orman yangınını çıkaran şahsın sorgudaki ilk ifadesi ortaya çıktı
22:45 Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in yeğeni tutuklandı
22:34 Avrupa Birliği'ne üye olan 27 ülkenin liderleri Ukrayna ve Moldova'ya "aday ülke" statüsü verilmesini onayladı
21:32 "DADD Ralli Karadeniz 2022" başlıyor! 60 kişilik denizci start verecek
21:23 Bakan Bozdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığının yasal olduğunu söyledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2022 23:58:41. #1.12#
SON DAKİKA: 6. Yargı Paketi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi! Stokçulara 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilebilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement