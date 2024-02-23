7'si erkek 10 rakibine karşı yarışıyor
VAN - Van'ın Edremit ilçesine bağlı Erenkent Mahalle Muhtarı Öznur Pazarbaşı Bingöl, 7'si erkek 10 rakibine karşı bu dönemde de seçim yarışına girdi.
Edremit ilçesine bağlı Erenkent Mahallesi'nde 2019 yılında 12 rakibine karşı seçilen mevcut Muhtar Öznur Pazarbaşı Bingöl, 31 Mart'ta 7'si erkek 10 rakibe karşı yeniden yarışacak. 11 bin 500 seçmenin olduğu Erenkent Mahallesi'nde tekrar muhtar olmak için kolları sıvayan Bingöl, kapı kapı dolaşarak vatandaşlardan oy istiyor.
2019 yılında hizmete başladığı andan itibaren güzel işlere imza attıklarını ifade eden Bingöl, "Sağ olsun belediye başkanlarımız, müdürlerimiz, kurum amirlerimiz her konuda bizlere destek oldular ve biz mahallemizi 5 yıl içerisinde baya renklendirdik" dedi.
31 Mart'ta 7'si erkek olmak üzere 10 rakibe karşı yarışacağının altını çizen Bingöl, "Ben onları rakip olarak görmüyorum. Biz mahallemize hizmet bazlı çalışıyoruz. Dolayısıyla herkes aday olabilir. Biz gönlümüzü vatandaşa verdik. Hizmet aşkıyla yanıp tutuşarak çalışmayı seviyoruz. Mahallemize çok renk kattık. Şu an mahallemizde eksik olan bir tek ATM kaldı. O da iki haftaya kadar geliyor. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Hastanemiz yazın açılacak. Bunun yanında bütün kurumların mahallemizde olması, bizim için ayrıca gurur vericidir. Yani birçok hizmet ayaklarının altında diyebiliriz" ifadelerini kullandı.
Kadınların yönetimde daha başarılı olduğunu vurgulayan Öznur Pınarbaşı Bingöl, "Kadınlar her zaman lider vasfına sahip insanlardır. Kadınlar, severek yaptıkları için bir işe el atıldı mı onu tamamlaması gerektiğini biliyorlar. Bir iş verildiğinde hakkıyla yapacaklarına inanıyorum. Bunun da aşkla, şevkle, zevkle çalışmayı bildikleri için olsa gerek. Bu çerçevede biz öncülük yaparak kadınların önünü açmak istedik. Aile destek merkezleri, kurslar ve kadınlara yönelik birçok etkinliklerimiz var. Kadınlar durmasın, yürüsün diyoruz" şeklinde konuştu.
Cadde ve sokaklarda ilgiyle karşılaştıklarını da sözlerine ekleyen Bingöl, "Elimizden geldiğince sahadayız. Mahalle sakinlerinin hepsi de destek oluyor. Onların ilgi ve alakaları beni çok mutlu ediyor. Hakkımızda hayırlısı diyorum. Durmadık, durmayacağız ve hizmete devam edeceğiz. Vicdanen de, gönül olarak da pozitif enerjimizi hiç düşürmedik, düşürmeyeceğiz. Ben tüm seçmenlerden sadece sandığa giderken ellerini vicdanına koyarak hareket etmelerini istiyorum" dedi.
(ATL-MSA-Y)
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