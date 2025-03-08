8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Fidan Dikimi ve Kadın Hakları Vurgusu - Son Dakika
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Politika

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Fidan Dikimi ve Kadın Hakları Vurgusu

8 Mart Dünya Kadınlar Günü\'nde Fidan Dikimi ve Kadın Hakları Vurgusu

AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde fidan dikimi etkinliği düzenledi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, CHP'li Kadıköy Belediyesi'nde AK Parti Meclis Üyesi Elif Lale Bilgili'ye yönelik ifadeleri eleştirerek, kadın hakları ve eşitlik mücadelesinin önemini vurguladı.

08.03.2025 19:05  Güncelleme: 19:08
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AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanlığı tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Hatıra Ormanı'nda fidan dikimi gerçekleştirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, CHP'li Kadıköy Belediyesi Meclis Başkanı Ahmet Kurtuluş'un AK Parti Meclis Üyesi Elif Lale Bilgili'ye yönelik ifadelerine tepki göstererek, "Ne yazık ki CHP zihniyetinin değişmediğine bir kez daha şahit olduk. Milletin oylarıyla seçilmiş bir kadının önce susturulduğunu sonra da salondan çıkarıldığını gördük. Kadıköy Belediyesi'nde tek AK Parti Meclis Üyesi olan Elif Lale Bilgili'nin maruz kaldığı muameleyi asla kabul etmiyoruz" dedi.

Arnavutköy'de Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul İl Kadın Kolları Başkanlığı tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla program düzenlendi. Programa Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer ve çok sayıda kadın katıldı. Yapılan basın açıklamasının ardından Arnavutköy İl Orman Bölge Müdürlüğü Ağaçlandırma Sahası'nda bulunan AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Hatıra Ormanı'nda fidan dikimi yapıldı. Programda konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, CHP'li Kadıköy Belediyesi Meclis Başkanı Ahmet Kurtuluş'un AK Parti Meclis Üyesi Elif Lale Bilgili'ye yönelik ifadelerine tepki gösterdi.

"Bugün diktiğimiz her fidan geleceğe dair inancımızın da yeşeren bir simgesidir"

Programda konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü, kadın hakları ve eşitlik mücadelesinin tüm dünyada yankı bulduğu gündür. Kadınların eşit fırsatlara sahip olması, şiddetten ve ayrımcılıktan uzak bir yaşam sürebilmesi temel hedeflerimizdendir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devrim niteliğinde reformlara imza attık. Bakanlık olarak kadınların güçlenmesini sağlayacak politikaları hayata geçirmek, toplumsal bilinci artırmak için çalışmaya devam ediyoruz. Bir fidan dikmek toprağa umut ekmek demektir. Bugün diktiğimiz her fidan umudumuzun, direncimizin ve geleceğe dair inancımızın da yeşeren bir simgesidir. Dünyanın pek çok yerinde kadınlar savaşın gölgesinde zulüm altında yaşıyor. Bu kadar acıya rağmen kadınlar onur mücadelesi vermeye devam ediyor. Zulme uğrayan tüm kadınlara sesleniyoruz; sizi unutmadık, asla unutmayacağız" dedi.

"Sesi kısılmaya ve iradesi yok sayılmaya çalışılan tüm kadınların her daim yanında olacağız"

CHP zihniyetinin değişmediğini belirtip AK Parti Meclis Üyesi Elif Lale Bilgili'nin maruz kaldığı muameleyi kabul etmediğini dile getiren Bakan Göktaş, "Dün ne yazık ki CHP zihniyetinin değişmediğine bir kez daha şahit olduk. Milletin oylarıyla seçilmiş bir kadının önce susturulduğunu sonrada salondan çıkarıldığını gördük. Kadıköy Belediyesi'nde tek AK Parti Meclis Üyesi olan Elif Lale Bilgili'nin maruz kaldığı muameleyi asla kabul etmiyoruz. Elif Lale Bilgili'nin, sesi kısılmaya ve iradesi yok sayılmaya çalışılan tüm kadınların her daim yanında olacağız. Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde kadınlar siyasetin nesnesi değil, öznesidir anlayışıyla kadın haklarını savunmaya devam edeceğiz. Bugün Kadının Güçlenmesi Genelgesi yayınlandı. Kadınların güçlenmesi için politikalarımızı daha etkin yürütmeye devam edeceğiz. Bugün zulmün gölgesinde kalan kadınlar için umudu yeşeriyoruz diyoruz. Kadınların eşit özgür ve adil bir yaşam sürebildiği geleceği hep birlikte inşa edeceğiz. Başta Filistinli kadınlar olmak üzere tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

"Kadınlarımızı sosyal hayat içerisinde daha çok söz sahibi olması adına üstün tutacağız"

Kadın haklarının dinin ve vicdanın gerekliliği olduğunu vurgulayan AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, "Peygamber Efendimizin Veda Hutbesi'nde bizlere tavsiyeleriyle kadın haklarının korunmasını ifade ettiği, dinimizin, vicdanımızın da bir gerekliliği olduğunu vurgulamak istiyorum. Kadın hareketlerinin öncülüğünü yapan Emine Hanımefendiye teşekkür ediyorum. Kadın hareketleri siyasallaşmadan bu çalışmalar başlatılmıştı. Kadınların, Türkiye'ye de sosyal ekonomik hayatta var olması adına büyük zorluklarla bu mücadeleyi yürüten Cumhurbaşkanı'mıza teşekkür ediyorum. Üstad Neşet Ertaş, 'kadın insandır bizler insanoğlu' diye ifade etmiştir. Kadınlarımızı sosyal hayat içerisinde daha çok yer alması, daha çok söz sahibi olması adına üstün tutacağız" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Fidan Dikimi ve Kadın Hakları Vurgusu - Son Dakika

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