8. Yargı Paketi yürürlüğe girdi! Adli para cezasında alt tutar 100 liraya yükseltildi

Kamuoyunda "8. Yargı Paketi" olarak bilinen Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'a göre, emekli bayram ikramiyesi tutarı 2 bin liradan 3 bin liraya yükseltildi. Suçla daha etkin mücadele edilebilmesi ve caydırıcılığın sağlanması amacıyla bir günlük adli para cezası alt tutarı 20 liradan 100 liraya, üst tutarı ise 100 liradan 500 liraya yükseltiliyor. Bu düzenleme, 1 Haziran 2024'te yürürlüğe girecek.
Anayasa Mahkemesinin iptal gerekçeleri dikkate alınarak Türk Ceza Kanunu'nda yapılan değişiklikle, örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme fiili müstakil bir suç olarak düzenleniyor. Buna göre, örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen kişi, ayrıca 2 yıl 6 aydan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılacak. İşlenen suçun niteliğine göre verilecek ceza yarısına kadar indirilebilecek. Bu hüküm sadece silahlı örgütler hakkında uygulanacak.
Örgüt adına suç işleyen kişi, hem işlediği suçtan hem de örgüt adına suç işleme cürmünden ayrı ayrı cezalandırılacak. Devlet güvenliğine ve anayasal düzene karşı işlenen suçlar bakımından, silahlı örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen kişi ayrıca 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılacak.
Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının ilk derece mahkemesi sıfatıyla bölge adliye mahkemesi veya Yargıtay tarafından verilmesi halinde temyiz yoluna gidilebilecek. İstinaf ve temyiz yolunda karar ve hüküm, usul ve esasa ilişkin hukuka aykırılıklar yönünden incelenecek.
Ceza hukuku kapsamındaki soruşturma ve kovuşturmalar ile özel hukuk ve idare hukuku kapsamındaki yargılamaların makul sürede sonuçlandırılmadığı durumlarda Anayasa Mahkemesine yapılan bireysel başvurularda Anayasa Mahkemesinin başvuru yollarının tüketilmediği gerekçesiyle kabul edilemezlik kararı verilenler ile incelemenin sürdürülmesini haklı kılan bir neden görülmediği gerekçesiyle düşme kararı verilenlerin belirlenen süre içinde müracaat etmesiyle dosyanın Tazminat Komisyonu tarafından incelenmesine imkan tanınıyor.
Son Dakika › Politika › 8. Yargı Paketi yürürlüğe girdi! Adli para cezasında alt tutar 100 liraya yükseltildi - Son Dakika
Bursa'da gerçekleştirilen Şimşek operasyonunda torbacılar çatılardan kaçmaya çalışırken, gardıroplarda saklandı. Operasyon sonucunda 60 şüpheli gözaltına alındı, 41'i tutuklandı, 2 kişi ev hapsi aldı, 17 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonda uyuşturucu madde ve silahlar ele geçirildi, şahısların mal varlıklarına da el konuldu.
Ayşe Ateş'in eşi Sinan Ateş'in şehit edilmesiyle ilgili olarak yayınladığı kitapta yer alan Musa Ateş'in yazısında, oğlunun neden öldürüldüğünü anlamadığını ve kimlerin sorumlu olduğunu sorguladığı ifadeler yer alıyor. Musa Ateş, oğlunun Türk milliyetçisi olduğunu ve ülkücü harekete başkanlık yaptığını belirtiyor. Ayrıca, devletin neden şüphelileri tutuklamadığını ve Sinan'ın mahkemesinin neden başlamadığını da eleştiriyor.
İzmir, Kayseri, Manisa, Muğla, Diyarbakır ve Erzincan'da düzenlenen 'MAHZEN-9' operasyonları sonucunda, Hasan Keser, Barış Şengül, Ömer Çakır, Yakup Çabuk, Oğuz Sorguç ve Necat Koç'un liderlik ettiği 6 ayrı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlar kapsamında elebaşları dahil olmak üzere toplamda 54 şüpheli gözaltına alındı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın duyurduğu ve Bursa merkezli yapılan narkotik operasyonunda 60 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 41 kişi tutuklandı, 2 kişi ev hapsi aldı ve 17 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonda uyuşturucu madde ve silahlar ele geçirildi, şahısların mal varlıklarına da el konuldu.
Eski ABD Başkanı Donald Trump, ABD Kongresi'nin TikTok'un satışı için yasa çıkarma girişimini eleştirdi. Trump, TikTok olmazsa Facebook'un büyük olduğunu ve Facebook'un halk düşmanı olduğunu söyledi. ABD Kongresi, TikTok'un sahibi Çinli ByteDance şirketini bu uygulamayı satmaya zorlayacak bir yasayı görüşüyor. Trump, TikTok'u bir ulusal güvenlik sorunu olarak gördüğünü ve Facebook'un da ABD hükümetine bir tehdit oluşturduğunu savundu. Trump'ın yorumlarının ardından Facebook'un sahibi Meta'nın hisseleri değer kaybetti.
Hint hükümeti, Pakistan, Bangladeş ve Afganistan'da yaşayan gayrimüslimlere vatandaşlık hakkı tanıyan bir yasayı hayata geçirmeye karar verdi. Bu yasa, 2019'da kabul edilmiş ancak protestolar nedeniyle ertelenmişti. Yasayı eleştirenler, bu durumun dışlayıcı ve laikliğe aykırı olduğunu savunuyor. Hindistan'da Başbakan Modi'nin üçüncü dönemi için yapılacak genel seçimler öncesinde bu yasanın gündeme getirilmesi muhalefet tarafından siyasi bir adım olarak değerlendiriliyor.
Eski ABD Başkanı Donald Trump, ABD Kongresi'nin TikTok'un satışı için yasa çıkarma girişimini eleştirdi. Trump, TikTok olmazsa Facebook'un büyük olduğunu ve Facebook'un halk düşmanı olduğunu söyledi. ABD Kongresi, TikTok'un sahibi Çinli ByteDance şirketini bu uygulamayı satmaya zorlayacak bir yasayı görüşüyor. Trump, TikTok'u bir ulusal güvenlik sorunu olarak gördüğünü ve Facebook'un da ABD hükümetine bir tehdit oluşturduğunu savundu. Trump'ın yorumlarının ardından Facebook'un sahibi Meta'nın hisseleri değer kaybetti.
Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'te şiddet olayları artarak devam ediyor. Ağır silahlı çeteler Devlet Başkanlığı Sarayı'na saldırırken, İçişleri Bakanlığı da ateşe verildi. Ülkede uluslararası havalimanının saldırıya uğramasıyla tüm uçuşlar iptal edilmiş ve Başbakan Ariel Henry yurtdışından geri dönememiştir. Haiti'deki insani kriz giderek derinleşirken, Batılı ülkeler diplomatlarını geri çekmekte ve çatışmalardan kaçacak yer bulamayan Haitililer büyük zorluklarla karşı karşıyadır. Çetelerin kontrolündeki başkentte sağlık hizmetleri çökmüş durumdadır ve polis güçleri yağmacıları engellemekte zorlanmaktadır. Haiti'nin istikrarsızlığı bölge ülkelerini ve ABD'yi endişelendirmekte ve seçimlerin yapılacağı ABD'de Haiti'den gelebilecek göç kaygı yaratmaktadır. Bölge ülkeleri, Başbakan Henry'nin görevini bırakmasını talep etmekte ve Biden hükümeti geçiş hükümetine olanak sağlamasını istemektedir. Ülkede çetelerle mücadele etmek için Birleşmiş Milletler'in desteklediği bir plan henüz gerçekleşmemiştir. Ayrıca bir hafta önce çetelerin saldırdığı cezaevinden kaçan tutuklular sokaklara dönerek çetelere katılmıştır. Haiti, çökmüş bir devlet görüntüsü vermektedir.
Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün (SIPRI) küresel silah transferlerine ilişkin yayınladığı son araştırmasına göre Avrupa ülkeleri, 2014-18 dönemine kıyasla, 2019-23 yılları arasında silah ithalatını neredeyse iki katına çıkarırken Fransa, dünyanın en büyük ikinci...
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