İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, AB Dışişleri Bakanlarının "oybirliğiyle" Filistin'in Batı Şeria bölgesinde şiddet olaylarına karışan Yahudi yerleşimcilere yaptırım uygulanmasını onayladığını bildirdi.
ABD ve İngiltere'nin ardından Avrupa Birliği (AB) de Filistin'in Batı Şeria bölgesinde şiddet olaylarına karışan Yahudi yerleşimcilere yaptırım uygulayacak. İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, AB Dışişleri Bakanlarının "oybirliğiyle" Filistin'in Batı Şeria bölgesinde Filistinlilere yönelik şiddet olaylarına karışan Yahudi yerleşimcilere yaptırım uygulanmasını onayladığını bildirdi. Albares, "Bugün, Batı Şeria'da Filistinlileri taciz eden şiddet yanlısı yerleşimcilere yönelik yaptırımları oybirliğiyle onayladık" dedi. - BRÜKSEL
Son Dakika › Politika › AB, Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimcilere yaptırım uygulayacak - Son Dakika
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Büyükçekmece Belediyesi Atatürk Devrimleri Müzesi ile Ulusal Bağımsızlık ve Kurtuluş Müzesi açılış töreninde yaptığı konuşmada, Atatürk milliyetçiliğinin memleketin her insanını eşit görmek olduğunu belirtti. İmamoğlu, ayrıca doğanın, vatanın, suyun ve toprağın korunmasının en büyük milliyetçilik olduğunu vurguladı. İftar programında ise farklı inanç gruplarıyla bir araya gelen İmamoğlu, kardeşlik ve hoşgörüyle kurulan sofraların insanları mutlu ve adaletli bir hayata taşıyacağını ifade etti.
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