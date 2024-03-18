AB, Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimcilere yaptırım uygulayacak - Son Dakika
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Politika

AB, Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimcilere yaptırım uygulayacak

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, AB Dışişleri Bakanlarının Filistin'in Batı Şeria bölgesinde şiddet olaylarına karışan Yahudi yerleşimcilere yaptırım uygulanmasını onayladığını bildirdi.

18.03.2024 21:47
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İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, AB Dışişleri Bakanlarının "oybirliğiyle" Filistin'in Batı Şeria bölgesinde şiddet olaylarına karışan Yahudi yerleşimcilere yaptırım uygulanmasını onayladığını bildirdi.

ABD ve İngiltere'nin ardından Avrupa Birliği (AB) de Filistin'in Batı Şeria bölgesinde şiddet olaylarına karışan Yahudi yerleşimcilere yaptırım uygulayacak. İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, AB Dışişleri Bakanlarının "oybirliğiyle" Filistin'in Batı Şeria bölgesinde Filistinlilere yönelik şiddet olaylarına karışan Yahudi yerleşimcilere yaptırım uygulanmasını onayladığını bildirdi. Albares, "Bugün, Batı Şeria'da Filistinlileri taciz eden şiddet yanlısı yerleşimcilere yönelik yaptırımları oybirliğiyle onayladık" dedi. - BRÜKSEL

Kaynak: İHA

Batı Şeria, Filistin, İspanya, Avrupa Birliği, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

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