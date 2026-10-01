AB Büyükelçisi Orav Trabzon'da Türkiye ile AB'nin birbirine ihtiyacı olduğunu söyledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AB Büyükelçisi Orav Trabzon'da Türkiye ile AB'nin birbirine ihtiyacı olduğunu söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
AB Büyükelçisi Orav Trabzon\'da Türkiye ile AB\'nin birbirine ihtiyacı olduğunu söyledi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'a gelen AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Aivo Orav, Türkiye ile AB'nin birbirine ihtiyaç duyduğunu ifade etti. Orav, AB-Türkiye ilişkilerinin sadece Ankara ve Brüksel'le sınırlı olmadığını, kentler ve insanlar arasında sürdüğünü vurguladı.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Aivo Orav, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne, Avrupa Birliği'nin de Türkiye'ye ihtiyacı olduğunu söyledi.

Çeşitli programlara katılmak üzere beraberindeki bazı AB üye devletlerinin büyükelçileri ile kente gelen Orav, Trabzon Valisi Tahir Şahin'i makamında ziyaret etti.

Valilik şeref defterini imzalayan Büyükelçi Orav, daha sonra Vali Şahin'le bir süre görüştü.

Orav başkanlığındaki heyet, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'i de ziyaret etti.

Büyükelçi Orav, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, AB üye devletlerinin büyükelçileriyle Trabzon'da çok güzel karşılandıklarını söyledi.

Trabzon'un güçlü kimliği, karakteri ve dinamik yapısıyla etkileyici tarihi bir kent olduğunu belirten Orav, "Burada çok yaygın, sık duyulan bir ifade var, 'Bize her yer Trabzon.' Bizler de Trabzon'da olma deneyimini yaşayabilmek amacıyla burada bulunuyoruz." dedi.

Orav, AB ve Türkiye ilişkilerinin yalnızca Ankara ve Brüksel'den ibaret olmadığına işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu ilişkiler kentler, iş çevreleri, toplumlar ve insanlar arasında yürütülüyor. İlişkilerimiz de son derece özel. Özellikle de Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne aday bir ülke olmasından dolayı ve dünyada şu anda olup bitmekte olan, yaşanan olaylardan dolayı son derece özel bir ilişki olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne, Avrupa Birliği'nin de Türkiye'ye ihtiyacı var. Paylaştığımız ortak birçok ilgi alanımız var ticaretten enerjiye, iklime ve bölgesel işbirliğine kadar. Ekonomik ilişkiler de Avrupa Birliği-Türkiye ilişkilerinin en güçlü ayaklarından bir tanesini teşkil ediyor."

Trabzon'da iş insanlarıyla, gençlerle, sivil toplum örgütleriyle, kültür alanından aktörlerle bir araya geleceklerini ve bu akşam Trabzonspor ile İrlanda'nın Drogheda United takımı arasında oynanacak dostluk maçını izleyeceklerini aktaran Orav, "Bizim vermek istediğimiz mesaj son derece basit. Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki güçlü bağlar, insanlar arasında kurulan güçlü bağlara bağlı." diye konuştu.

Trabzon'da 2,5 günde çok sayıda dost edineceklerini düşündüğünü dile getiren Orav, Trabzon'da olmaktan büyük mutluluk duyduğunu kaydetti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Genç de Büyükelçi Orav ve beraberindeki heyeti kentte ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Kaynak: AA
Sivil ToplumDiplomasiPolitikaBrükselTürkiyeTrabzonAnkaraKültürGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi
“Mağdurum“ diyen Nihat Zeybekci’nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu "Mağdurum" diyen Nihat Zeybekci'nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu
Ronaldo’nun kampı terk ettiği anlar ortaya çıktı Ronaldo'nun kampı terk ettiği anlar ortaya çıktı
TFF açıkladı A Milli Takım’a iki yeni isim TFF açıkladı! A Milli Takım'a iki yeni isim
Ağıralioğlu’na çok ağır suçlama Partisi sessiz kalmadı Ağıralioğlu'na çok ağır suçlama! Partisi sessiz kalmadı
Baba Vanga’dan altın için dikkat çeken kehanet: Büyük sarsıntı geliyor Baba Vanga'dan altın için dikkat çeken kehanet: Büyük sarsıntı geliyor
15:21
Ronaldo uçağına binip gitti, ablası açtı ağzını yumdu gözünü
Ronaldo uçağına binip gitti, ablası açtı ağzını yumdu gözünü
15:10
Soma’da maden ocağında göçük: 5 işçi göçük altında, kriz merkezi oluşturuldu
Soma'da maden ocağında göçük: 5 işçi göçük altında, kriz merkezi oluşturuldu
15:05
Genel Kurul’da dikkat çeken anlar DEM Partili vekiller tokalaşmak için sıraya girdi
Genel Kurul'da dikkat çeken anlar! DEM Partili vekiller tokalaşmak için sıraya girdi
14:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan fon kriziyle ilgili yeni açıklama: Meseleyi süratle çözüyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fon kriziyle ilgili yeni açıklama: Meseleyi süratle çözüyoruz
14:30
TBMM’de yeni yasama yılı oturumu Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye çıktı, Yeni Parti grubu salonu terk etti
TBMM'de yeni yasama yılı oturumu! Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye çıktı, Yeni Parti grubu salonu terk etti
14:21
TFF Başkanlığına sürpriz talip: Mafyatik jargonu bitireceğim
TFF Başkanlığına sürpriz talip: Mafyatik jargonu bitireceğim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2026 15:38:56. #.0.3#
SON DAKİKA: AB Büyükelçisi Orav Trabzon'da Türkiye ile AB'nin birbirine ihtiyacı olduğunu söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei