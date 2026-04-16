AB'den İsrail-Lübnan Ateşkesine Destek - Son Dakika
AB'den İsrail-Lübnan Ateşkesine Destek

16.04.2026 21:03
Ursula von der Leyen, Trump'ın aracılığıyla duyurulan ateşkesi memnuniyetle karşıladı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "ABD Başkanı Donald Trump'ın arabuluculuğuyla İsrail ve Lübnan arasında duyurulan 10 günlük ateşkesi memnuniyetle karşılıyorum. Bu bir rahatlama, çünkü çatışma halihazırda çok fazla can kaybına neden oldu. Şimdi ihtiyacımız olan şey yalnızca geçici bir duraklama değil, kalıcı barışa doğru giden bir yoldur" dedi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Lübnan-İsrail arasında yürürlüğe girmesi beklenen ateşkese ilişkin tebrik mesajı yayımladı. Leyen sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "ABD Başkanı Donald Trump'ın arabuluculuğuyla İsrail ve Lübnan arasında duyurulan 10 günlük ateşkesi memnuniyetle karşılıyorum. Bu bir rahatlama çünkü çatışma halihazırda çok fazla can kaybına neden oldu" dedi.

"Şimdi ihtiyacımız olan şey kalıcı barışa doğru giden bir yol"

Leyen bölgede kalıcı bir barışın sağlanmasına yönelik temennilerini vurgulayarak, "Şimdi ihtiyacımız olan şey yalnızca geçici bir duraklama değil, kalıcı barışa doğru giden bir yoldur" ifadelerini kullandı.

Leyen bu süreçte Avrupa'nın Lübnan'a desteğini sürdüreceğinin altını çizerek, "Avrupa Lübnan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne tam saygı gösterilmesine yönelik çağrılarını sürdürecektir. Ayrıca, Lübnan halkını önemli insani yardımlar aracılığıyla desteklemeye de devam edeceğiz" dedi.

Trump, ateşkes kararını duyurmuştu

Trump, İsrail-Lübnan temaslarına ilişkin yaptığı açıklamada, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmeler gerçekleştirdiğini bildirmişti. Trump, iki liderin de bu gece TSİ 00.00'da yürürlüğe girecek 10 günlük bir ateşkes konusunda anlaşmaya vardığını kaydetmişti. - BRÜKSEL

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AB'den İsrail-Lübnan Ateşkesine Destek - Son Dakika

SON DAKİKA: AB'den İsrail-Lübnan Ateşkesine Destek - Son Dakika
Advertisement
