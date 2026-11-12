AB dış politika şefi Kallas, Yemenli Bakan Al-Zuba ile Husiler konusunu görüştü - Son Dakika
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AB dış politika şefi Kallas, Yemenli Bakan Al-Zuba ile Husiler konusunu görüştü

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AB dış politika şefi Kallas, Yemenli Bakan Al-Zuba ile Husiler konusunu görüştü
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AB'nin dış politika şefi Kallas, Brüksel'de Yemen Dışişleri Bakanı Al-Zuba ile görüştü. Bölgedeki son durum, güvenlik ve insani durumun ele alındığı görüşmenin detayları açıklanmadı; Al-Zuba Husilerin terör örgütü tanınması için girişimlerini sürdürüyor.

AB'nin dış politika şefi Kaja Kallas, Brüksel'de Yemen Dışişleri Bakanı Afrah Al-Zuba ile görüştü.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Husilere yönelik uluslararası baskıyı artırmak için Avrupa'da temaslarda bulunan Yemen Dışişleri Bakanı Afrah Al-Zuba ile bir araya geldi.

Belçika ziyareti öncesinde Paris ve Berlin'de de görüşmeler gerçekleştiren Al-Zuba, Husilerin terör örgütü olarak tanınması ve Yemen hükümetine desteğin artırılması için diplomatik girişimlerini Brüksel'de devam ettirdi. Bölgedeki son durum, güvenlik ve insani durum gündemleriyle gerçekleştirilen görüşmenin içeriğine ilişkin detay açıklanmadı.

Al-Zuba, Brüksel'de ayrıca Avrupa Komisyonu'nun Akdeniz'den sorumlu üyesi Dubravka Suica ile Eşitlik, Hazırlıklılık ve Kriz Yönetiminden sorumlu üyesi Hadja Lahbib ile de bir araya geldi.

Kaynak: İHA
Orta DoğuDiplomasiPolitikaBrükselTerörYemenDünyaSon Dakika

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