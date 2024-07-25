AB, İsrail'in UNRWA'yı terör örgütü olarak tanıma girişimine tepki gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

AB, İsrail'in UNRWA'yı terör örgütü olarak tanıma girişimine tepki gösterdi

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail'in UNRWA'yı terör örgütü olarak tanıma girişimine tepki göstererek, İsrail hükümetini bu saçmalığı durdurmaya çağıran pek çok ortağımıza katılıyoruz dedi.

25.07.2024 21:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail'in Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nı (UNRWA) terör örgütü olarak tanımaya yönelik oylamaya sunduğu yasa tasarısına tepki göstererek, "İsrail hükümetini bu saçmalığı durdurmaya çağıran pek çok ortağımıza katılıyoruz" dedi.

İsrail'in Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nı (UNRWA) terör örgütü olarak tanımaya yönelik mecliste oylamaya sunduğu yasa tasarısına yönelik tepkiler devam ediyor. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell yaptığı açıklamada, "UNRWA'yı yasadışı ilan etmek ve terörist olarak yaftalamak, bölgesel istikrarı ve BM ajansının çalışmalarından yararlanan herkesin insanlık onurunu hedef almak anlamına gelir. İsrail hükümetini bu saçmalığı durdurmaya çağıran pek çok ortağımıza katılıyoruz" dedi.

İsrail meclisi söz konusu yasa tasarısını ilk okumada kabul etmişti

İsrail meclisi, UNRWA'nın terör örgütü olarak tanımlanmasını öngören yasa tasarısını ilk okumada kabul etmişti. Yasa tasarısının UNRWA'nın İsrail topraklarında herhangi bir misyon yürütmesini, herhangi bir hizmet sağlamasını ya da herhangi bir faaliyette bulunmasını yasaklayan ilk bölümü 58'e karşı 9 oyla, UNRWA personelinin İsrail'deki BM personeline tanınan yasal dokunulmazlık ve ayrıcalıklardan yararlanmasını engelleyen ikinci bölümü 63'e karşı 9 oyla, UNRWA'nın "terör örgütü" olarak tanımlanmasını ve İsrail'in UNRWA ile ilişkilerini kesmesini öngören üçüncü bölümü ise 50'ye karşı 10 oyla kabul edilmişti. - BRÜKSEL

Kaynak: İHA

İsrail, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AB, İsrail'in UNRWA'yı terör örgütü olarak tanıma girişimine tepki gösterdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:35 AK Partili Hamza Dağ’dan Özgür Özel’e: En borçlu 5 belediyeyi bir önceki dönem de CHP yönetti AK Partili Hamza Dağ'dan Özgür Özel'e: En borçlu 5 belediyeyi bir önceki dönem de CHP yönetti
19:56 Sahte başkan yardımcısına inandı Minik Serçe’yi çocuklar üzerinden yüzbinlerce lira dolandırdılar Sahte başkan yardımcısına inandı! Minik Serçe'yi çocuklar üzerinden yüzbinlerce lira dolandırdılar
19:53 Sokak hayvanlarıyla ilgili kanun teklifinin görüşmeleri öncesi TBMM’ye ziyaretçi yasağı Sokak hayvanlarıyla ilgili kanun teklifinin görüşmeleri öncesi TBMM'ye ziyaretçi yasağı
19:37 Babanın yardım çığlığı duyulsa böyle olmazdı 4 kişinin öldüğü katliam göz göre göre gelmiş Babanın yardım çığlığı duyulsa böyle olmazdı! 4 kişinin öldüğü katliam göz göre göre gelmiş
18:45 9 maddelik MGK bildirisinde dikkat çeken “Suriye“ detayı 9 maddelik MGK bildirisinde dikkat çeken "Suriye" detayı
21:05 Yok artık, daha neler Icardi, kendisinden boşanma kararı alan Wanda Nara’nın üstsüz fotoğrafını paylaştı Yok artık, daha neler! Icardi, kendisinden boşanma kararı alan Wanda Nara'nın üstsüz fotoğrafını paylaştı
15:52 Gelen teklifleri duyurdu Acun Ilıcalı’dan çok konuşulacak Ferdi Kadıoğlu itirafı Gelen teklifleri duyurdu! Acun Ilıcalı'dan çok konuşulacak Ferdi Kadıoğlu itirafı
15:51 Erdoğan’ın talimatıyla gündeme geldi Bakan Işıkhan en borçlu 5 belediyeyi açıkladı Erdoğan'ın talimatıyla gündeme geldi! Bakan Işıkhan en borçlu 5 belediyeyi açıkladı
15:51 Dünyanın en eski şişe mesajı, okyanusa bırakılmasından 150 yıl sonra kıyıya vurdu Dünyanın en eski şişe mesajı, okyanusa bırakılmasından 150 yıl sonra kıyıya vurdu
15:31 Çakallarla Dans 7’nin çekimleri tamamlandı İlk kareler de geldi Çakallarla Dans 7'nin çekimleri tamamlandı! İlk kareler de geldi
15:31 İmzayı attı, çok net konuştu En-Nesyri’den Icardi ve Immobile için olay sözler İmzayı attı, çok net konuştu! En-Nesyri'den Icardi ve Immobile için olay sözler
15:28 İzmir’deki elektrik faciası soruşturmasında 2 genel müdür dahil 6 kişi daha gözaltına alındı İzmir'deki elektrik faciası soruşturmasında 2 genel müdür dahil 6 kişi daha gözaltına alındı
15:01 4 kişiyi bıçaklayarak öldüren madde bağımlısı şahıs cezaevinden 5 gün önce çıkmış 4 kişiyi bıçaklayarak öldüren madde bağımlısı şahıs cezaevinden 5 gün önce çıkmış
15:01 Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ilginç borç teklifi: Camileri, elektrik trafolarını ve ortak alanları al düş yakamızdan Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilginç borç teklifi: Camileri, elektrik trafolarını ve ortak alanları al düş yakamızdan
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2024 23:13:09. #1.12#
SON DAKİKA: AB, İsrail'in UNRWA'yı terör örgütü olarak tanıma girişimine tepki gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement