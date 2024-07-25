AB, İsrail'in UNRWA'yı terör örgütü olarak tanıma girişimine tepki gösterdi

Politika

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail'in Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nı (UNRWA) terör örgütü olarak tanımaya yönelik oylamaya sunduğu yasa tasarısına tepki göstererek, "İsrail hükümetini bu saçmalığı durdurmaya çağıran pek çok ortağımıza katılıyoruz" dedi.

İsrail'in Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nı (UNRWA) terör örgütü olarak tanımaya yönelik mecliste oylamaya sunduğu yasa tasarısına yönelik tepkiler devam ediyor. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell yaptığı açıklamada, "UNRWA'yı yasadışı ilan etmek ve terörist olarak yaftalamak, bölgesel istikrarı ve BM ajansının çalışmalarından yararlanan herkesin insanlık onurunu hedef almak anlamına gelir. İsrail hükümetini bu saçmalığı durdurmaya çağıran pek çok ortağımıza katılıyoruz" dedi.

İsrail meclisi söz konusu yasa tasarısını ilk okumada kabul etmişti

İsrail meclisi, UNRWA'nın terör örgütü olarak tanımlanmasını öngören yasa tasarısını ilk okumada kabul etmişti. Yasa tasarısının UNRWA'nın İsrail topraklarında herhangi bir misyon yürütmesini, herhangi bir hizmet sağlamasını ya da herhangi bir faaliyette bulunmasını yasaklayan ilk bölümü 58'e karşı 9 oyla, UNRWA personelinin İsrail'deki BM personeline tanınan yasal dokunulmazlık ve ayrıcalıklardan yararlanmasını engelleyen ikinci bölümü 63'e karşı 9 oyla, UNRWA'nın "terör örgütü" olarak tanımlanmasını ve İsrail'in UNRWA ile ilişkilerini kesmesini öngören üçüncü bölümü ise 50'ye karşı 10 oyla kabul edilmişti. - BRÜKSEL