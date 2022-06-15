AB, İsrail ve Mısır ile üçlü doğal gaz anlaşması imzaladı - Son Dakika
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AB, İsrail ve Mısır ile üçlü doğal gaz anlaşması imzaladı

15.06.2022 17:03

- AB, İsrail ve Mısır ile üçlü doğal gaz anlaşması imzaladı Mısır'ın başkenti Kahire'de, Rusya'ya olan enerji bağımlılığını azaltmak amacıyla Avrupa Birliği (AB), İsrail ve Mısır üçlü doğal gaz anlaşması imzaladı.

- AB, İsrail ve Mısır ile üçlü doğal gaz anlaşması imzaladı

KAHİRE - Mısır'ın başkenti Kahire'de, Rusya'ya olan enerji bağımlılığını azaltmak amacıyla Avrupa Birliği (AB), İsrail ve Mısır üçlü doğal gaz anlaşması imzaladı.

Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle bazı ülkelerin Rusya'ya olan enerji bağımlılığını ve doğal gaz ithalini azaltma çalışmaları devam ediyor. Mısır'ın başkenti Kahire'de, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İsrail Enerji Bakanı Karine Elharrar, Avrupa Birliği Enerji Komiseri Kadri Sımson, Mısır Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Tarek el-Molla ile bir araya gelerek, üçlü doğal gaz anlaşması imza törenine katıldı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen yaptığı açıklamada, "Bu tarihi anlaşmanın imzalanmasını memnuniyetle karşılıyorum. Bu anlaşma, Avrupa'nın enerji güvenliğine katkıda bulunacak" dedi.

İsrail Enerji Bakanlığı, imzalanan anlaşma ile İsrail gazının ilk kez Avrupa'ya "önemli ölçüde" ihracatına izin verileceğini açıkladı.

AB geçtiğimiz yıl doğal gazın yüzde 40'ını Rusya'dan ithal etmişti. Ancak AB, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları nedeniyle Rusya'ya olan enerji bağımlılığını azaltmaya karar vermişti. Bu çerçevede AB Başkanı von der Leyen ve İtalya Başbakanı Mario Draghi, enerji konusunda görüşmek üzere 2 gün önce İsrail'e gitmişti.

AB, İsrail ve Mısır ile üçlü doğal gaz anlaşması imzaladı
AB, İsrail ve Mısır ile üçlü doğal gaz anlaşması imzaladı
AB, İsrail ve Mısır ile üçlü doğal gaz anlaşması imzaladı
AB, İsrail ve Mısır ile üçlü doğal gaz anlaşması imzaladı
AB, İsrail ve Mısır ile üçlü doğal gaz anlaşması imzaladı
AB, İsrail ve Mısır ile üçlü doğal gaz anlaşması imzaladı

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Kaynak: İHA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AB, İsrail ve Mısır ile üçlü doğal gaz anlaşması imzaladı - Son Dakika

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