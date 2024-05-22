AB Komiseri Oliver Varhelyi Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak

Politika

Avrupa Birliği (AB) Komşuluk ve Genişleme Komiseri Oliver Varhelyi, Türkiye'ye resmi bir ziyarette bulunacak.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, AB Komşuluk ve Genişleme Komiseri Oliver Varhelyi'nin 22-23 Mayıs tarihlerinde Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacağı belirtildi. AB Komiseri Varhelyi'nin 23 Mayıs'ta Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya geleceği, görüşmede Türkiye-AB ilişkilerinin ele alınarak, bölgesel ve küresel konularda görüş alışverişinde bulunulacağı ifade edildi. - ANKARA