AB, Macaristan'ın Rusya ziyareti nedeniyle toplantıya ev sahipliği hakkını elinden aldı - Son Dakika
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Politika

AB, Macaristan'ın Rusya ziyareti nedeniyle toplantıya ev sahipliği hakkını elinden aldı

Avrupa Birliği (AB), Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın Rusya'ya gerçekleştirdiği ziyaret nedeniyle Macaristan'ın önümüzdeki ay yapılacak gayriresmi dışişleri ve savunma bakanları toplantısına ev sahipliği yapma hakkını elinden aldı. Toplantılar Brüksel'de gerçekleştirilecek.

23.07.2024 10:44
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Avrupa Birliği (AB), Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın Rusya'ya gerçekleştirdiği ziyaret nedeniyle Macaristan'ın önümüzdeki ay yapılacak gayriresmi dışişleri ve savunma bakanları toplantısına ev sahipliği yapma hakkını elinden aldı. Toplantılar Brüksel'de gerçekleştirilecek.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın "barış misyonu" adıyla Rusya'ya gerçekleştirdiği ziyaretin yankıları sürüyor. Avrupa Birliği (AB), Orban'ın ziyaretine tepki olarak 28-30 Ağustos'ta Macaristan'da yapılması planlanan gayriresmi dışişleri ve savunma bakanları toplantısını Brüksel'e aldı. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell yaptığı açıklamada, Macaristan'ın eylemlerinin sonuçları olması gerektiğini belirterek, "Sembolik bile olsa bir işaret göndermeliyiz" ifadelerini kullandı. Borrell toplantıların Macaristan'dan Brüksel'e alınması kararına 26 üye ülkeden 25'inin destek verdiğini söyleyerek, "Bir sonraki dışişleri ve savunma bakanları toplantılarının Brüksel'de yapılmasını istemenin uygun olduğunu düşünüyorum" dedi.

27 üyeli AB'de 26 ülkeden yalnızca Slovakya, Macaristan'ı destekledi.

Önümüzdeki ay gerçekleştirilecek toplantılara 1 Temmuz'da "AB dönem başkanlığını" devralan Macaristan'ın ev sahipliği yapması gerekiyordu.

Orban'ın tepki çeken "barış misyonu"

Macaristan Başbakanı Orban, ülkesinin 1 Temmuz itibarıyla AB Konseyi Dönem Başkanlığını devralmasının ardından Ukrayna için bir barış misyonu başlatmış, 2 Temmuz'da Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 5 Temmuz'da Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 8 Temmuz'da da Pekin'de Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile bir araya gelmişti. AB liderleri, Orban'ın Moskova ziyareti için Brüksel'den yetki almadığını ve AB'yi temsil etmediğini açıklamıştı. - BRÜKSEL

Kaynak: İHA

Avrupa Birliği, Viktor Orban, Macaristan, Brüksel, Rusya, Politika, Güncel, Son Dakika

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