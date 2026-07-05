AB, Rum Yönetimi'ne 42/7 Maddesi Uyarısı - Son Dakika
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AB, Rum Yönetimi'ne 42/7 Maddesi Uyarısı

AB, Rum Yönetimi\'ne 42/7 Maddesi Uyarısı
05.07.2026 16:41
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AB, Güney Kıbrıs'ın 42/7 maddesi beklentisini karşılamadı, NATO'yu tamamlayıcı olarak değerlendirdi.

Avrupa Birliği Politika ve Güvenlik Komitesi (PSC), 1 Mart'ta Ağrotur Üssü'ne düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısının ardından AB Antlaşması'ndaki karşılıklı yardım maddesinin daha güçlü şekilde devreye girmesini bekleyen Rum yönetimine, 42/7. maddenin NATO'nun yerine geçmediğini ve yalnızca destek mekanizması niteliğinde olduğunu iletti.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin 1 Mart'ta Ağrotur Üssü'ne düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısının ardından AB Antlaşması'nın 42/7 maddesinin devreye girmesi ve Avrupa Birliği'nden daha güçlü bir askeri-savunma desteği sağlanması yönündeki beklentisi karşılık bulmadı. Avrupa Birliği Siyaset ve Güvenlik Komitesi (PSC), Rum yönetimine 42/7. maddenin NATO'nun yerine geçmediğini ve yalnızca destek mekanizması niteliğinde olduğunu iletti.

Haftalık Kathimerini gazetesi, gelişmeyi "AB'nin Karşılıklı Yardım Maddesi NATO'nun Gölgesinde 42/7 Maddesi İttifakın Tamamlayıcısı Lefkoşa'nın Beklentileri Alçak İrtifada" başlığıyla manşetine taşıdı. Gazete, AB'nin Ankara'da 7-8 Temmuz'da yapılacak NATO Zirvesi öncesinde ittifakın Avrupa güvenlik yapısındaki belirleyici rolünü yeniden teyit ettiğini, 42/7 maddesinin yalnızca destekleyici ve tamamlayıcı bir mekanizma olarak değerlendirildiğini aktardı.

Çekya, Romanya ve Lüksemburg Avrupa Ordusu fikrine karşı

Haberde, Güney Kıbrıs'ın da yer aldığı PSC toplantılarında beş AB üyesi ülkenin, NATO'nun yetki ve faaliyet alanının üzerine çıkabilecek herhangi bir girişime karşı çıktığı belirtildi. Çekya, Romanya ve Lüksemburg'un da Avrupa Ordusu kurulmasına açık şekilde karşı oldukları aktarıldı.

Haberde ayrıca NATO üyesi olan 23 AB ülkesinin güvenlik konusunda temel referansının ittifak olmaya devam ettiği belirtilirken; Avusturya, İrlanda ve Malta'nın tarafsız politika izlediği, Avrupa'nın karşılıklı yardım mekanizmasına tam bağımsız bir savunma kimliği kazandırmak isteyen tek tarafın ise Güney Kıbrıs Rum Yönetimi olduğu ifade edildi. - LEFKOŞA

Kaynak: İHA

Güney Kıbrıs, Orta Doğu, Politika, Dünya, Nato, Son Dakika

Son Dakika Politika AB, Rum Yönetimi'ne 42/7 Maddesi Uyarısı - Son Dakika

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