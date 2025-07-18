AB, Rusya'ya 18'inci Yaptırım Paketini Onayladı - Son Dakika
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Politika

AB, Rusya'ya 18'inci Yaptırım Paketini Onayladı

18.07.2025 12:10
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Avrupa Birliği, Rusya'nın enerji sektörü hedef alan yeni yaptırım paketini kabul etti.

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Rusya'ya yönelik 18'inci yaptırım paketini onayladı. Yeni yaptırım paketi, Rusya'nın petrol ve enerji sektörüne ağır darbeler indirmeyi hedefleyen tedbirler içeriyor.

AB üyesi ülkelerin Belçika'nın başkenti Brüksel'deki büyükelçileri, bloğun Rusya'ya karşı Şubat 2022'den bu yana uyguladığı 18'inci yaptırım paketini kabul etti.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas yaptığı açıklamada, AB'nin Rusya'ya karşı bugüne kadarki en şiddetli yaptırım paketlerinden birini onayladığını duyurdu. Kallas, "Güçlü bir duruş sergiliyoruz. AB, az önce Rusya'ya karşı bugüne kadarki en güçlü yaptırım paketlerinden birini onayladı. Kremlin'in savaş bütçesini daha da kısıtlı hale getiriyor, Rus gölge filosuna ait 105 gemiyi ve bu filoyu destekleyenleri hedef alıyor, Rus bankalarının finansmana erişimini kısıtlıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Petrol tavan fiyatı daha da düşürülecek"

Kallas, "Kuzey Akım boru hatlarına yasak getirilecek. Petrol tavan fiyatı daha da düşürülecek. Rusya'nın askeri sanayisi üzerindeki baskıyı artırıyor, yaptırımların delinmesine imkan sağlayan Çin bankalarını hedef alıyor, insansız hava araçlarında kullanılan teknoloji ihracatını engelliyoruz" dedi. Kallas, AB'nin yeni yaptırım paketinde ilk defa gemilerin aidiyetini, mülkiyet haklarını ve hangi ülkenin denizcilik mevzuatına bağlı olduğunu gösteren bayrak sicillerini ve Rus petrol ve doğal gaz şirketi Rosneft'in Hindistan'daki en büyük rafinerisini de yaptırım listesine aldıklarını duyurdu. Kallas, "Yaptırımlarımız aynı zamanda Ukraynalı çocukları ideolojik olarak etkileyenleri de hedef alıyor. Moskova için saldırganlığı durdurmak tek seçenek haline gelene kadar, maliyetleri yükseltmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Slovakya Başbakanı Fico'nun vetosunu kaldırmasıyla mümkün oldu

Salı günü AB üyesi 27 ülkenin dışişleri bakanlarını bir araya getiren AB Dış İlişkiler Konseyi toplantısında onaylanması beklenen 18'inci yaptırım paketi, Slovakya Başbakanı Robert Fico'nun vetosu nedeniyle onaylanamamıştı. Slovakya Başbakanı Fico, yaptırım paketini tamamen başka bir nedenle AB'nin 2027 yılı sonuna kadar kademeli olarak Rus fosil yakıt ithalinin sıfıra indirilmesi planına olan muhalefeti nedeniyle veto ediyordu. Planın denize kıyısı olmayan bir ülke olan Slovakya'nın enerji güvenliğini riske atacağını savunan Fico, Gazprom'la 2034'e kadar olan sözleşmesi bitene kadar Rus gazı satın alabilmesi için ülkesinin AB'nin 2027 planından muaf tutulmasını talep ediyordu.

Geri adım attı

Fico diğer taraftan, AB'nin kademeli geçiş ve Slovakya'nın enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi gibi vaatler ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Almanya Başbakanı Friderich Merz ve Polonya Başbakanı Donald Tusk'ın da dahil olduğu ikna çabaları ve artan diplomatik baskılar sonucunda geri adım attı.

Yeni yaptırım paketi, Slovak liderin vetosunu kaldırması sonrasında bugün AB ülkelerinin Brüksel'deki büyükelçileri tarafından onaylandı.

Rus petrolüne uygulanan tavan fiyatı düşürüldü

Yeni yaptırım paketi çerçevesinde 22 Rus bankası ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu ve iştirakleriyle yapılan işlemlere de yasak getirildi. Ayrıca şu anda kapalı olan, ancak Moskova'nın ileride yeniden kullanıma sokmak istediği Kuzey Akım denizaltı boru hatlarının doğrudan ve dolaylı kullanımına da yasak getirildi.

Diplomatik kaynaklara göre AB, aynı zamanda G7 ve AB ülkelerinin Aralık 2022'de vardığı anlaşma çerçevesinde Rus petrolüne uygulanan 60 dolarlık varil başı tavan fiyatı da dinamik bir mekanizmaya dönüştürüyor. Buna göre yeni sistemde ham petrol için varil başı tavan fiyatı, piyasa ortalamasının yüzde 15 altında kalacak şekilde ayarlanacak. Bu kapsamda mevcut tavan fiyat, varil başına 47.6 dolar olacak. - BRÜKSEL

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Avrupa Birliği, Politika, Ekonomi, Enerji, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Politika AB, Rusya'ya 18'inci Yaptırım Paketini Onayladı - Son Dakika

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