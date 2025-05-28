AB Suriye Yaptırımlarını Kaldırdı

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması kararına resmiyet kazandıran yasal düzenlemeleri kabul etti.

AB Konseyi, Suriye'ye yönelik ekonomik yaptırımların kaldırılması kararını resmileştiren yasal düzenlemeleri kabul etti. AB Konseyi tarafından yapılan açıklamada, AB'nin bu adımla Suriye halkının birliğini, yeniden yapılanmasını ve kapsayıcı, çoğulcu ve barışçıl bir Suriye'nin inşasını desteklemeyi amaçladığı ifade edildi. Aynı yaklaşım çerçevesinde aralarında Suriye Merkez Bankası, diğer bankalar ve petrol üretimi ve telekomünikasyon gibi Suriye'nin ekonomik toparlanması için kilit önem arz eden sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin de yer aldığı 24 kurum, AB'nin mal varlığı dondurma ve ekonomik kaynaklara erişim yasağı listesinden çıkarıldı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas yaptığı açıklamada, "Tarihi bir dönemde atılan doğru bir adım olan bu karar, Suriye'nin toparlanması ve tüm Suriyelilerin taleplerini karşılayan bir siyasi geçiş sürecinin Avrupa Birliği tarafından samimi bir şekilde desteklenmesini amaçlamaktadır. Avrupa Birliği, son 14 sene boyunca Suriye halkının yanında yer almıştır ve bu tutumunu muhafaza edecektir. Avrupa Birliği, bugün geçiş sürecinde bir ortak olarak yer alma taahhüdünü yerine getirmekte ve Suriyelilerin yeniden birlik olmalarına ve yeni, kapsayıcı ve barışçıl bir Suriye'nin inşasına yardımcı olmayı amaçlamaktadır" ifadelerini kullandı.

Esad ile bağlantılı kişi ve kuruluşlara yönelik yaptırımlar uzatıldı

AB Komisyonu, Beşar Esad rejimiyle bağlantılı kişi ve kuruluşlara yönelik yaptırımları ise 1 Haziran 2026 tarihine kadar uzattı. Buna ek olarak mart ayında Suriye'nin sahil kesiminde yaşanan şiddet olaylarıyla ilgili ciddi insan hakları ihlalleri nedeniyle AB Küresel İnsan Hakları Yaptırım Rejimi kapsamında 2 kişi ve 3 kuruluşa yönelik yeni yaptırımlar uygulamaya konuldu. Yapılan açıklamada, Suriye'de sahadaki gelişmelerin izlenmeye devam edileceği ve insan hakları ihlallerinden sorumlu olanlar ve istikrarsızlığı körükleyenlere karşı kısıtlayıcı tedbir alma uygulamasına devam edileceği vurgulandı.

Kabul edilen yasal düzenlemeler, AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak yürürlüğe girecek.

Esad döneminde Suriye'ye uygulanan yaptırımların kaldırılması kararlaştırılmıştı

AB, 2011 yılında Suriye'deki eski rejimin lideri Beşar Esad'ın protestoculara sert müdahalesi ve sivil halka yönelik baskılar nedeniyle Suriyeli yetkililer, kurumlar ve rejime yakın şahıs ve iş adamlarının da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi ve kuruluşa yaptırım uygulamaya başlamıştı. AB, Esad rejiminin 8 Aralık 2024 tarihinde devrilmesinin ardından Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılmasına ilişkin ilk adımı şubat ayında atmıştı. AB üyesi 27 ülkenin dışişleri bakanları, 24 Şubat'ta Brüksel'de gerçekleştirdikleri toplantıda Suriye'de bankacılık, enerji ve ulaşım sektörlerine yönelik yaptırımları askıya alma kararı almıştı. - BRÜKSEL