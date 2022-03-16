SARAYBOSNA - AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den Bosna Hersek'e resmi ziyaret - Son Dakika
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SARAYBOSNA - AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den Bosna Hersek'e resmi ziyaret

16.03.2022 21:36

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri tarafından kabul edildi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri tarafından kabul edildi.

Toplantıda Bosna Hersek, bölge ve dünyadaki mevcut siyasi durum ile Bosna Hersek'in Avrupa perspektifi hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Borrell'in bölgesel ziyareti, Batı Balkanlar'daki sorunların çözümünde "iyi bir adım" olarak değerlendirildi.

"Siyasi kördüğüm çözülmeli"

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri ile bir araya gelen Borrell, Bosna Herseklilere AB'nin "barış ve istikrarı" güçlü bir şekilde desteklediği konusunda güvence verdi.

Anayasa ve seçim reformu konularında ileriye dönük bir yol bulmak için çalışmaların "yapıcı" bir şekilde devam ettiğini belirten Borrell, "Bosna Hersek'teki siyasi çıkmazın aşılması ve kördüğümün çözülmesi şart. Bosna Hersek devlet kurumları işlevselliğine geri dönmeli ve ülkenin AB'ye entegrasyon sürecini hızlandıracak reformlar üzerinde çalışmalı." dedi.

Sırp Lider Dodik: "Krizin çözülmesinde hiçbir siyasi ve insani irade görmüyorum"

Borrell ile görüşmesinin ardından basın açıklaması yapan Bosna Hersek Devlet Başkanlık Konseyi Sırp Üyesi Milorad Dodik, "Borrell benden Bosna Hersek'teki devlet kurumlarının çalışmaya dönmesi talebinde bulundu." diye konuştu.

Dodik, Borrell'in anayasa reformu çağrısında bulunduğunu ve bu olmadan hiçbir ilerlemenin beklenemeyeceğini vurguladığını aktardı.

Bosna Hersek'teki AB barış gücü askerlerinin sayısındaki artışı değerlendiren Dodik, "Bununla bir sorunum yok. Bu duruma karşı değilim." şeklinde konuştu.

Dodik, "AB'nin, Bosna Hersek'teki siyasi krizi ve olağan durumu istikrara kavuşturmaya yönelik görüşleri mevcut. Bu görüşlerin, Bosna Hersek'in AB'ye katılım sürecine uygun olarak gerçekleştirilmesi üzerine konuştuk." ifadesini kullandı.

Bosna Hersek'te, krizin çözülmesinde hiçbir siyasi ve insani irade görmediğini ifade eden Dodik, seçim yasasında yapılacak teknik değişikliklerin, Sırp Cumhuriyeti'nin temsilcilerinin olmadığı şartlarda "kabul edilemez" olarak değerlendirileceğini söyledi.

Toplantıya Avrupa Dış Eylem Servisi Avrupa ve Orta Asya'dan sorumlu Genel Müdürü Angelina Eichhorst ve AB'nin Bosna Hersek Büyükelçisi Johann Sattler da katıldı.

SARAYBOSNA - AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den Bosna Hersek'e resmi ziyaret
SARAYBOSNA - AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den Bosna Hersek'e resmi ziyaret
SARAYBOSNA - AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den Bosna Hersek'e resmi ziyaret
SARAYBOSNA - AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den Bosna Hersek'e resmi ziyaret
SARAYBOSNA - AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den Bosna Hersek'e resmi ziyaret
SARAYBOSNA - AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den Bosna Hersek'e resmi ziyaret
SARAYBOSNA - AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den Bosna Hersek'e resmi ziyaret
SARAYBOSNA - AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den Bosna Hersek'e resmi ziyaret

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika SARAYBOSNA - AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den Bosna Hersek'e resmi ziyaret - Son Dakika


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