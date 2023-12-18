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AB Yüksek Temsilcisi: Gazze'deki durum sona ermeli - Son Dakika
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AB Yüksek Temsilcisi: Gazze'deki durum sona ermeli

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Gazze Şeridi'ndeki durumun sona ermesi gerektiğini belirterek, 'Acilen insani bir duraklamaya ihtiyaç var' dedi. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında ayrım gözetmediğine tanık olunduğunu aktaran Borrell, kiliselere yapılan saldırıları da hatırlattı.

AB Yüksek Temsilcisi: Gazze\'deki durum sona ermeli
18.12.2023 - 18:05,
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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Gazze Şeridi'ndeki durumun sona ermesi gerektiğini belirterek, "Acilen insani bir duraklamaya ihtiyaç var" dedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 73'üncü günde devam ediyor. Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell yaptığı açıklamada, " Fransa, Almanya ve İngiltere Dışişleri Bakanlarının da belirttiği gibi, Gazze'de çok fazla sivil öldürüldü" ifadelerini kullanarak, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında ayrım gözetmediğine tanık olunduğunu aktardı.

İsrail'in Gazze'de yerinden edilmiş sivillerin sığındığı kiliseleri hedef aldığını hatırlatan Borrell, "Son askeri operasyonlarda ibadet edenler, üç İsrailli rehine ve yüzlerce sivil hayatını kaybetti. Bu sona ermeli; acilen insani bir duraklamaya ihtiyaç var" dedi.

İsrail'in kiliselere saldırıları

Kudüs Latin Patrikhanesi tarafından yapılan açıklamada, geçtiğimiz cuma günü İsrail ordusuna ait bir tankın Hayırsever Misyonerler Manastırı'na ateş ettiği belirtilmiş, manastırın jeneratörünün tahrip olduğu ve yangın çıktığı ifade edilmişti. Patrikhane, ilerleyen saatlerde ise İsrailli bir keskin nişancının Kutsal Aile Katolik Kilisesi'ne sığınan anne Nahida Halil Anton ve kızı Samar Kamal Anton'u öldürdüğünü belirtmiş, anne ve kızın kilise binasından çıkıp Rahibeler Manastırı'na doğru yürüdükleri sırada saldırıya uğradığını ve birinin diğerini güvenli bir yere taşımaya çalıştığı sırada öldürüldüğünü aktarmıştı. Patrikhane ayrıca, İsrailli keskin nişancının kilise yerleşkesinde diğerlerini korumaya çalışan 7 kişiyi vurarak yaraladığını bildirmişti. - BRÜKSEL

Kaynak: İHA
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