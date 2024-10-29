ABB Başkanı Yavaş: "Cumhuriyet; Türk\'ün asra verdiği en güzel cevaptır"

Politika

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, "Yüzlerce yıldır yaşadığımız bu topraklarda, tam bitti denildiği anda küllerinden doğan ve milletimizin her bir ferdini özveriyle kardığı harçla inşa edilen bağımsızlığımızın, millet olma bilincimizin, onurumuzun adıdır. Bu felsefe, bize barış, kardeşlik ve refah içinde bir toplum olma hedefini sürdürme cesareti vermektedir. Cumhuriyet; Türk'ün asra verdiği en güzel cevaptır" dedi.

Cumhuriyet'in ilan edilişinin 101.yılına özel bir mesaj yayımlayan Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Türk halkının Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

"Cumhuriyet; Türk'ün asra verdiği en güzel cevaptır"

ABB Başkanı Yavaş mesajında, "Bugün, büyük bir gurur ve coşkuyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yılını kutluyoruz. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, aziz milletimizin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin simgesi olan Cumhuriyetimiz, demokrasimizin temel taşlarını oluşturmuş ve bizlere aydınlık bir gelecek sunmuştur. Cumhuriyet, sadece bir yönetim biçimi değil, aynı zamanda bir yaşam felsefesidir. Yüzlerce yıldır yaşadığımız bu topraklarda, tam bitti denildiği anda küllerinden doğan ve milletimizin her bir ferdini özveriyle kardığı harçla inşa edilen bağımsızlığımızın, millet olma bilincimizin, onurumuzun adıdır. Bu felsefe, bize barış, kardeşlik ve refah içinde bir toplum olma hedefini sürdürme cesareti vermektedir. Cumhuriyet; Türk'ün asra verdiği en güzel cevaptır" ifadelerine yer verdi.

"Milletimizin üzerine doğan güneşin aydınlattığı yolda hiç durmadan ilerleyeceğiz"

Geçmişten aldığı ilhamla, daha güçlü bir Ankara inşa etme kararlılığında olduğunu belirten Yavaş, "En zor zamanlarda hayallerin bile kurulamadığı karanlık günlerde, milletimizin üzerine doğan güneşin aydınlattığı yolda hiç durmadan ilerleyeceğiz. Cumhuriyet sayesinde o karanlık günlere bir daha dönmeyeceğimizin bilincindeyiz. Ola ki bir sıkıntıya düşersek, umutsuzluğa kapılırsak, bu Cumhuriyeti bizlere emanet eden eşsiz vatan kahramanlarımızı, gazilerimizi, şehitlerimizi hatırlayarak yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

"29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum"

Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak, halkın ihtiyaçlarına yönelik insana dokunan hizmetler sunacaklarını ve Cumhuriyet değerlerini yaşatmaya devam edeceklerini aktaran Yavaş, "Bilim, ahlak, hukuk ve demokrasiyi rehber edinerek, daha müreffeh bir başkent için gece gündüz çalışacağız. Üzerimize düşen vazife ağır, fakat bu görevi en iyi şekilde icra edecek akıl, dirayet ve cesaret Yüce Türk Milleti'nin sinesinde fazlasıyla var. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve kahraman gazilerimizi şükranla anıyor, aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Tüm Ankaralı hemşerilerimin ve yüce milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA