ABD, Adana Konsolosluğu'ndaki Personeli Geri Çekti

09.03.2026 22:47
ABD Dışişleri, Adana'daki konsolosluktaki zorunlu olmayan personeli bölgeden ayrılmalarını istedi.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanlığı, Adana'daki ABD Konsolosluğunda görev yapan zorunlu olmayan personel ile aile üyelerinin bölgeden ayrılması talimatını verdi.

Yapılan açıklamada, bölgede artan riskler nedeniyle ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye'nin güneydoğu bölgesi için seyahat uyarısını "Seviye 4-Seyahat etmeyin" düzeyine yükselttiği, Türkiye geneline yönelik uyarının ise "Seviye 2-İlave ihtiyat gösterin" seviyesinde kaldığı belirtildi. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye için uyarı düzeyi ya da risk göstergelerinde bir değişiklik olmamıştır. Ancak güneydoğu Türkiye'de artan risk bulunan bölge, ABD Temsilcilik faaliyetlerindeki yapılan değişiklikleri yansıtacak şekilde seyahat uyarısında güncellenmiştir. Başkan Trump, Dışişleri Bakanı Rubio ve Dışişleri Bakanlığının en büyük önceliği Amerikan vatandaşlarının güvenliği ve emniyetidir. 9 Mart 2026'da Dışişleri Bakanlığı, acil görevli olmayan ABD hükümeti çalışanları ve aile mensuplarının Adana Konsolosluğu'ndan tedbiren ayrılmaları talimatını vermiştir" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Dış Politika, Politika, Güvenlik, Adana, Son Dakika

23:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan telefonda görüştü.
22:38
ABD Başkanı Trump: Bence savaş büyük ölçüde bitti
22:14
Onuachu şov Trabzonspor deplasmanda güle oynaya kazandı
22:02
Necmettin Erbakan’ın yıllar önce söyledikleri yeniden gündem oldu
21:42
Pakistan’da savaş tasarrufu: Okullar tatil edildi, mesai eve taşındı
20:27
İran Büyükelçisi, Dışişleri’ne çağrıldı
