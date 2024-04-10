ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'deki savaşa yaklaşımında "hata" yaptığını söyledi.
ABD Başkanı Joe Biden, İspanyolca yayın yapan televizyon kanalına Gazze Şeridi'ndeki durumla ilgili açıklamalarda bulundu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yönelik eleştirilerde bulunan Biden yaptığı açıklamada, "Yaptığı şeyin bir hata olduğunu düşünüyorum. Onun yaklaşımına katılmıyorum" dedi.
İsrail yönetimine ateşkes yapılması, gelecek 6-8 hafta boyunca ülkeye giren tüm gıda malzemesi ve tıbbi malzemeye tam erişime izin verilmesi çağrısını yineleyen Biden, "Suudilerden, Ürdünlülere ve Mısırlılara kadar herkesle konuştum. Bu gıdayı taşımaya hazırlar. Bu insanların tıbbi ve gıda ihtiyaçlarını karşılamamanın hiçbir mazereti olamaz. Artık bunun yapılması gerekiyor" ifadesini kullandı. - WASHINGTON
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Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, Ramazan Bayramı dolayısıyla basın mesajı yayımladı. Başkan Tatık, bayramın manevi duyguların en üst seviyede hissedildiği bir zaman olduğunu belirterek, huzur ve neşe dolu bir bayram geçirilmesini temenni etti.
Konya'nın Karapınar ilçesinde Ramazan Bayramı nedeniyle düzenlenen bayramlaşma programında ilçe protokolü ve vatandaşlar bir araya geldi.
Van Valisi Ozan Balcı, Edremit Uygulama Otelinde düzenlenen resmi bayramlaşma törenine katılarak protokol üyeleri ve vatandaşlarla bayramlaştı. Vali Balcı, bayrama katılanların bayramını tebrik ederek, çocuklara oyuncak hediye etti ve vatandaşların taleplerini dinledi.
Konya'nın Kulu ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi. Kulu Kaymakamı, Belediye Başkanı, Jandarma Komutanı ve Emniyet Müdürü, askerler, emniyet personeli, itfaiye ve hastane personeli ile bayramlaştı. Ayrıca şehit aileleri de ziyaret edildi.
Konya Valiliği ve Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen bayramlaşma programı Taş Bina Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapıldı. Programda, protokol üyeleri bayramlaştı.
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