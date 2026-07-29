ABD Başkanı Donald Trump, "İran’ı çok sert bir şekilde vuracağız çünkü sıra bizde. Dün gece bize 5 roket fırlatmayı denediler, hepsini engelledik" dedi.
Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, "İran’ı çok sert bir şekilde vuracağız çünkü sıra bizde.
ABD Başkanı Donald Trump, " İran'ı çok sert bir şekilde vuracağız çünkü sıra bizde. Dün gece bize 5 roket fırlatmayı denediler, hepsini engelledik" dedi.
Kaynak: İHA
Son Dakika › Politika › ABD Başkanı Donald Trump, 'İran’ı çok sert bir şekilde vuracağız çünkü sıra bizde. Dün gece bize 5 roket fırlatmayı denediler, hepsini engelledik' dedi. - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?