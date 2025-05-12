ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ve Ukrayna arasında 15 Mayıs'ta İstanbul'da yapılması planlanan görüşmeye değinerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çok iyi bir ev sahibi olacağını ifade etti. - WASHINGTON
Son Dakika › Politika › ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ve Ukrayna arasında 15 Mayıs'ta İstanbul'da yapılması planlanan görüşmeye değinerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip... - Son Dakika
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