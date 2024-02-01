ABD Başkanı Joe Biden, Filistin\'deki Yahudi yerleşimcilere yaptırım uygulanmasına izin veren kararnameyi onayladı

Politika

ABD Başkanı Joe Biden, Filistin'in Batı Şeria bölgesinde Filistinlilere şiddet uygulayan Yahudi yerleşimcilere yaptırım uygulanmasına izin veren kararnameyi onayladı.

ABD Başkanı Joe Biden, Filistin'in Batı Şeria bölgesinde Filistinlilere şiddet uygulayan Yahudi yerleşimcilere yaptırım kararı aldı. Biden yaptığı yazılı açıklamada, Batı Şeria'daki durumun aşırılık yanlısı Yahudi yerleşimci şiddeti, Filistinlilerin zorla yerinden edilmesi ve mülklerin tahrip edilmesi nedeniyle tahammül edilemez seviyelere ulaştığını belirtti.

Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ndeki olayların Orta Doğu bölgesinin barış, güvenlik ve istikrarına yönelik ciddi bir tehdit oluşturduğunu tespit ettiğini aktaran Biden, "Bu eylemler, iki devletli bir çözümün uygulanabilirliğini ve İsrailliler ile Filistinlilerin eşit ölçüde güvenlik, refah ve özgürlüğe kavuşmalarını sağlamak da dahil olmak üzere ABD'nin dış politika hedeflerini baltalamaktadır" dedi.

Söz konusu şiddet olaylarının İsrail'in güvenliğine de zarar verdiğini belirten Biden, şiddet olaylarının aynı zamanda Orta Doğu'da daha geniş çaplı bölgesel istikrarsızlığa yol açarak ABD personelini ve çıkarlarını tehdit ettiğini açıkladı. Biden, "Bu nedenlerle, bu eylemler ABD'nin ulusal güvenliği ve dış politikası için olağanüstü bir tehdit oluşturmaktadır" dedi.

Kararname, sivillere yönelik şiddet eylemlerine katılanlara, sivilleri evlerini terk etmeleri için korkutanlara, mülkleri yok eden, ele geçiren veya terörist faaliyetlerde bulunanalar da dahil olmak üzere belirli eylemleri yöneten veya bunlara katılanlara karşı mali yaptırımlar uygulamasına izin veriyor.

Kararname ile belirlenen kişilerin, ABD finansal sistemine erişimi engellenecek, ABD'de mülk sahibi olamayacak, halihazırda sahip olabilecekleri mülklere el konulacak ve ABD'ye girişleri yasaklanacak. - WASHINGTON