ABD Başkanı Joe Biden, Göçmenlere Vatandaşlık İmkanı Tanıyacak

Politika

ABD Başkanı Joe Biden, ABD vatandaşlarıyla evli en az 500 bin göçmenin vatandaş olmasına imkan tanıyacak yeni bir program hazırladı.

ABD Başkanlık seçimleri yaklaşırken, Joe Biden göçmenler konusunda yeni adımlar atmak için harekete geçti. Biden, seçimlerdeki rakibi Donald Trump'ın toplu sınır dışı etme planına karşı yasadışı göçmenlerin bir kısmına vatandaşlık müjdesini verecek.

Üst düzey hükümet yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre Biden bugün yasa dışı olarak ABD'de bulunan ve ülke vatandaşlarıyla evli olan göçmenlerin vatandaş olmasının önünü açacak yeni bir programı açıklayacak.

Önümüzdeki aylarda uygulamaya konması beklenen programdan 17 Haziran itibarıyla evli olan ve en az 10 yıldır ABD'de yaşayan yaklaşık 500 bin eş faydalanabilecek. Program ayrıca ebeveyni bir ABD vatandaşıyla evli olan 21 yaş altı 50 bin kişiye de vatandaş olma imkanı sağlayacak. Yapılacak düzenlemeyle hak kazanan göçmenler 3 yıl içerisinde süresiz oturum hakkına başvurabilecek ve 3 yıl çalışma izni elde edecek. Programdan faydalanabilecek göçmenlerin büyük bir kısmının Meksika vatandaşı olması bekleniyor.

Beyaz Saray ayrıca ABD üniversitelerinde derece elde etmiş veya kendi alanlarında iş teklifi almış yüksek vasıflı belgesiz göçmenler için vize sürecini kolaylaştırmayı ve hızlandırmayı planlıyor.

Donald Trump'ın kampanya sözcüsü Karoline Leavitt yaptığı açıklamada, Biden'ın yeni programını "af çıkarma" olarak nitelendirerek Trump'ın yeniden seçilmesi durumunda "hukukun üstünlüğünü yeniden tesis edeceğini" ifade etti.

ABD'de Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde düzenlenen anketlerde birçok seçmenin öncelikli endişesinin göç sorunu olduğu ortaya konmuştu. Joe Biden 4 Haziran'da yaptığı açıklamada, ABD göç sistemini daha adil hale getirme konusunda konuşma yapacağını söylemişti. - WASHINGTON