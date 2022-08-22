Biden'ın Baş Tıbbi Danışmanı Fauci, aralıkta hükümetteki görevlerinde istifa edecek - Son Dakika
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Biden'ın Baş Tıbbi Danışmanı Fauci, aralıkta hükümetteki görevlerinde istifa edecek

22.08.2022 23:21
Biden'ın Baş Tıbbi Danışmanı Fauci, aralıkta hükümetteki görevlerinde istifa edecek

ABD Başkanı Joe Biden'ın Baş Tıbbi Danışmanı ve ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NIAID) Direktörü Dr. Anthony Fauci, aralık ayında görevlerinden istifa edeceğini açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Baş Tıbbi Danışmanı ve ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NIAID) Direktörü Dr. Anthony Fauci, aralık ayında görevlerinden istifa edeceğini açıkladı.

ABD'de Covid-19 salgını ile mücadelenin önemli ismi Dr. Anthony Fauci, ABD Başkanı Joe Biden'ın Baş Tıbbi Danışmanlığı ve ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NIAID) Direktörlüğü görevlerinden aralık ayında görevlerinden istifa edeceğini açıkladı.

Fauci yaptığı yazılı açıklamada, kariyerinin "bir sonraki bölümüne geçmek" için her iki görevi bırakacağını belirterek, "Olağanüstü bir kurum olan NIAID'de uzun yıllar boyunca pek çok bilimsel ve halk sağlığı sorununa liderlik etmek bir onurdu. Birçok başarımızla gurur duyuyorum. Kendi laboratuvarımda, NIAID'de, NIH'de ve ötesinde sayısız yetenekli ve kendini işine adamış insanla çalıştım ve onlardan bir şeyler öğrendim. Kendilerine sonsuz saygı ve minnetlerimi sunarım" dedi.

Fauci, 7 ABD başkanına hizmet etti

NIAID Direktörü olarak geçen 38 yılda 7 ABD başkanına hizmet ettiğini aktaran Fauci, "Başkan Ronald Reagan'dan başlayarak, HIV/AIDS, Batı Nil virüsü, şarbon saldırıları, pandemik grip, çeşitli kuş gribi tehditleri, Ebola, Zika ve tabii ki en son Covid-19 pandemisi olmak üzere yeni ve yeniden ortaya çıkan bulaşıcı hastalık tehditleri konusunda Amerika Birleşik Devletleri'nin yedi Başkanına hizmet etme ve onlara danışmanlık yapma konusunda muazzam bir ayrıcalığa sahip oldum. Yönetiminin ilk gününden bu yana Başkan Joe Biden'ın Baş Tıbbi Danışmanı olarak hizmet etmekten özellikle gurur duyuyorum" dedi.

Emekli olmayacağını açıkladı

Söz konusu görevlerini bıraksa da tamamen emekli olmayacağını açıklayan Fauci, "Alanım için hala çok fazla enerjim ve tutkum varken kariyerimin bir sonraki aşamasını sürdürmeyi planlıyorum" ifadelerin kullandı. 24 Aralık'ta 82 yaşına girecek olan Fauci, istifası için kesin bir tarih vermedi.

Biden'dan Fauci'ye övgü

Covid-19 salgını sırasında ABD'nin eski Başkanı Donald Trump ile sık sık karşı karşıya gelen Fauci'den Başkan Biden ise, "Amerika Birleşik Devletleri onun sayesinde daha güçlü, daha dayanıklı ve daha sağlıklı" dedi. - WASHINGTON

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Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Biden'ın Baş Tıbbi Danışmanı Fauci, aralıkta hükümetteki görevlerinde istifa edecek - Son Dakika
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