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ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi - Son Dakika
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ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 27 gün sonra gerçekleştirdiği ilk telefon görüşmesinde, 'masum sivilleri koruma sorumluluğunu' vurguladı. Görüşmede Gazze'deki durum ele alındı ve tüm rehinelerin serbest bırakılması için çabalar ele alındı. Biden, İsrail hükümetinin Gazze'ye un sevkiyatına izin vermesini memnuniyetle karşıladı ve deniz yoluyla yardım ulaştırılması üzerinde çalıştıklarını ifade etti.

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi
19.01.2024 - 23:29,  Güncelleme: 23:31
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ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 27 gün sonra gerçekleştirdiği ilk telefon görüşmesinde, "masum sivilleri koruma sorumluluğunu" vurguladı.

ABD Başkanı Joe Biden ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu 27 gün sonra ilk kez görüştü. İki lider arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, Gazze Şeridi'ndeki durumun ele alındığı aktarıldı. ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby tarafından yapılan açıklamada, görüşmede Gazze'de tutulan tüm rehinelerin serbest bırakılması için sürdürülen çabaların da ele alındığını söyledi. Biden'ın Netanyahu'ya bölgedeki masum sivilleri koruma sorumluluğunu vurguladığını aktaran Kirby, ABD Başkanı'nın İsrail hükümetinin Gazze'ye büyük miktarda un sevkiyatına izin vermesini memnuniyetle karşıladığını belirtti. Kirby, görüşmede tarafların bölgeye deniz yoluyla yardım ulaştırılmasına yönelik seçenekler üzerinde de çalıştıklarını ifade etti. - WASHINGTON

Kaynak: İHA
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