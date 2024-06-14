ABD Başkanı Joe Biden, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile G7 Zirvesi'nde bir araya geldi

Politika

ABD Başkanı Joe Biden, G7 Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Puglia'da İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir araya geldi.

ABD Başkanı Joe Biden, G7 Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği İtalya'da temaslarını sürdürüyor. Puglia bölgesindeki Borgo Egnazia'da düzenlenen G7 Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin 2. gününde Afrika ve Akdeniz/Yapay Zeka ve Enerji Konulu G-7 Yüksek Düzeyli Oturumu'na katılan Joe Biden ardından İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir araya geldi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, iki lider arasındaki görüşmede güvenlik, ekonomik ve bölgesel konularda ABD-İtalya ortaklığının derinleştirildiği aktarıldı. - PUGLİA