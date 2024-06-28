ABD Başkanı Joe Biden, Kuzey Carolina'da Diktatörlere Karşı Duracaklarını Söyledi - Son Dakika
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Politika

ABD Başkanı Joe Biden, Kuzey Carolina'da Diktatörlere Karşı Duracaklarını Söyledi

ABD Başkanı Joe Biden, Kuzey Carolina eyaletinde gerçekleştirdiği mitingde yaptığı konuşmada, Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'ı kastederek, 'ABD hiç kimseye boyun eğmeyecek. Diktatörlere karşı duracağız' dedi. Biden, Trump'ın sahnede yalan söylediğini vurgulayarak, ABD'nin tehlikede olduğunu belirtti ve demokrasinin korunması gerektiğini söyledi.

28.06.2024 22:58
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ABD Başkanı Joe Biden, seçim kampanyası çerçevesinde Kuzey Carolina eyaletinde gerçekleştirdiği mitingde yaptığı konuşmada, Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'ı kastederek, "ABD hiç kimseye boyun eğmeyecek. Diktatörlere karşı duracağız" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump ile dün gerçekleştirdiği düellonun ardından seçim kampanyasına devam ediyor. Kuzey Carolina eyaletine bağlı Raleigh şehrinde düzenlenen mitingde konuşan Biden, Trump'ı kastederek ABD'nin tehlikede olduğunu belirtti. Biden destekçilerine, "ABD hiç kimseye boyun eğmeyecek. Diktatörlere karşı duracağız. Her şeyden önce demokrasimizi koruyacak, muhafaza edecek ve savunacağız. Bu seçimde söz konusu olan budur" dedi.

Dünkü düelloya değinen Biden, Trump'ın sahnede defalarca yalan söylediğini vurguladı. Mitingdeki kalabalığın Trump'ı kastederek "Onu hapsedin" sloganlarına Biden, "Bunun için zamanımız olacak" şeklinde karşılık verdi.

"Eskisi kadar kolay yürüyemiyorum"

Yaşı hakkında yapılan eleştirilere de değinen Biden, "Genç bir adam olmadığımı biliyorum. Eskisi kadar kolay yürüyemiyorum. Eskisi kadar kolay konuşamıyor, eskisi kadar iyi tartışamıyorum. Ama neyi bildiğimi çok iyi biliyorum. Gerçeği nasıl söyleyeceğimi, doğruyu yanlışı, bu işi nasıl yapacağımı biliyorum. Milyonlarca Amerikalının bildiği şeyi biliyorum: Yere düştüğünüzde ayağa kalkarsınız. Tüm kalbim ve ruhumla bu işi yapabileceğime inanmasaydım tekrar aday olmazdım" ifadelerini kullandı. - KUZEY CAROLINA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika ABD Başkanı Joe Biden, Kuzey Carolina'da Diktatörlere Karşı Duracaklarını Söyledi - Son Dakika

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