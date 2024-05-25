Biden, İsrail, Ukrayna ve Tayvan'a verilen destekleri vurguladı - Son Dakika
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Politika

Biden, İsrail, Ukrayna ve Tayvan'a verilen destekleri vurguladı

ABD Başkanı Joe Biden, ABD Askeri Akademisi mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, İsrail, Ukrayna ve Tayvan'a verilen desteklere değinerek, ABD'nin dünya çapındaki müttefiklerine destek vermeye devam edeceğini belirtti.

25.05.2024 20:55
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ABD Başkanı Joe Biden, West Point'teki ABD Askeri Akademisi'nin mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, İsrail, Ukrayna ve Tayvan'a verilen desteklere değinerek, "ABD Silahlı Kuvvetleri sayesinde, dünyanın tek süper gücü ve vazgeçilmez ulusu olarak sadece ABD'nin yapabileceği şeyi yapıyoruz" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, New York'ta ABD Askeri Akademisi'nin mezuniyet törenine katıldı. West Point bölgesindeki akademiden mezun olan bin 36 öğrenci ve yüzlerce katılımcının önünde konuşma yapan Biden, ABD'nin İsrail, Ukrayna ve Hint-Pasifik dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki müttefiklerine verdiği desteğe değindi. ABD askerlerinin 2 yıldır devam eden Rus işgalini püskürtme çabasında Ukrayna'yı desteklemek için gece gündüz çalıştığını vurgulayan Biden, "Ukrayna ile birlikte güçlü bir şekilde duruyoruz ve durmaya devam edeceğiz" dedi.

Konuşmasında İran'ın İsrail'e düzenlediği füze saldırılarının püskürtülmesindeki rollerine vurgu yapan Biden, ayrıca Çin'in bölgede artan askeri faaliyetlerine karşı Hint-Pasifik'teki müttefiklerine verdiği desteğe de dikkat çekti. ABD'nin dünya için kritik bir rolde olduğunu söyleyen Biden, "ABD Silahlı Kuvvetleri sayesinde, dünyanın tek süper gücü ve vazgeçilmez ulusu olarak sadece ABD'nin yapabileceği şeyi yapıyoruz" dedi. - NEW YORK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Biden, İsrail, Ukrayna ve Tayvan'a verilen destekleri vurguladı - Son Dakika

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