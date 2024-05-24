ABD Başkanı Joe Biden, Mısır'dan gelen yardımların Gazze'ye aktarılmasını isteyecek

Politika

ABD Başkanı Joe Biden, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile bugün telefon görüşmesi gerçekleştirerek, Mısır'dan gelen yardımların Kerem Şalom Sınır Kapısı üzerinden Gazze Şeridi'ne aktarılmasına izin vermesini isteyecek.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki bombardımanı 231 gündür devam ederken, İsrail'in bölgeye insani yardımların girmesini engellenmesi krizi daha da derinleştiriyor. İsmi açıklanmayan ABD'li bir yetkili, ABD Başkanı Joe Biden'ın bugün Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile telefon görüşmesi gerçekleştireceğini belirtti. Yetkili, iki liderin insani yardımların bölgeye aktarılmasını görüşeceğini ifade ederken, Biden'ın Sisi'den Mısır'dan gelen yardımların İsrail'in Kerem Şalom Sınır Kapısı üzerinden Gazze'ye aktarılmasına izin vermesini isteyeceğini söyledi. ABD'li yetkili, Mısır'ın esir takası anlaşmasına aracılık etmeye devam ettiğini belirtirken, Biden'ın Sissi ile yapacağı görüşmede esir takası görüşmelerini yeniden canlandırma çabalarına da değineceğini aktardı.

Mısır, İsrail'in Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafını işgal etmesinin ardından yardım geçişine izin vermiyor ve İsrail askerleri çekilene kadar da Refah'ı yeniden açmayı reddediyor. - WASHINGTON