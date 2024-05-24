ABD Başkanı Joe Biden, Mısır'dan gelen yardımların Gazze'ye aktarılmasını isteyecek - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

ABD Başkanı Joe Biden, Mısır'dan gelen yardımların Gazze'ye aktarılmasını isteyecek

ABD Başkanı Joe Biden, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile telefon görüşmesi yaparak, Mısır'dan gelen yardımların Kerem Şalom Sınır Kapısı üzerinden Gazze Şeridi'ne aktarılmasını isteyecek. İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki bombardımanı devam ederken, insani yardımların bölgeye girişi engelleniyor.

24.05.2024 20:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Joe Biden, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile bugün telefon görüşmesi gerçekleştirerek, Mısır'dan gelen yardımların Kerem Şalom Sınır Kapısı üzerinden Gazze Şeridi'ne aktarılmasına izin vermesini isteyecek.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki bombardımanı 231 gündür devam ederken, İsrail'in bölgeye insani yardımların girmesini engellenmesi krizi daha da derinleştiriyor. İsmi açıklanmayan ABD'li bir yetkili, ABD Başkanı Joe Biden'ın bugün Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile telefon görüşmesi gerçekleştireceğini belirtti. Yetkili, iki liderin insani yardımların bölgeye aktarılmasını görüşeceğini ifade ederken, Biden'ın Sisi'den Mısır'dan gelen yardımların İsrail'in Kerem Şalom Sınır Kapısı üzerinden Gazze'ye aktarılmasına izin vermesini isteyeceğini söyledi. ABD'li yetkili, Mısır'ın esir takası anlaşmasına aracılık etmeye devam ettiğini belirtirken, Biden'ın Sissi ile yapacağı görüşmede esir takası görüşmelerini yeniden canlandırma çabalarına da değineceğini aktardı.

Mısır, İsrail'in Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafını işgal etmesinin ardından yardım geçişine izin vermiyor ve İsrail askerleri çekilene kadar da Refah'ı yeniden açmayı reddediyor. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Joe Biden, İsrail, Gazze, Mısır, Orta Doğu, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika ABD Başkanı Joe Biden, Mısır'dan gelen yardımların Gazze'ye aktarılmasını isteyecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:20 Dışişleri Bakanlığı’ndan Uluslararası Adalet Divanı’nın İsrail kararına ilk tepki: Memnuniyetle karşılıyoruz Dışişleri Bakanlığı'ndan Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail kararına ilk tepki: Memnuniyetle karşılıyoruz
19:03 İstanbul’dan Ordu’ya giden cemaat tebliğciler tepkiyle karşılaştı İstanbul'dan Ordu'ya giden cemaat tebliğciler tepkiyle karşılaştı
18:34 Kola tutkunlarını yıkan haber Litresi 35 liradan satılacak Kola tutkunlarını yıkan haber! Litresi 35 liradan satılacak
17:31 Bataklık operasyonunda 73 sanığa beraat Bataklık operasyonunda 73 sanığa beraat
16:00 Yeni Kaledonya’da protestoların ardından ölü sayısı 7’ye yükseldi Yeni Kaledonya'da protestoların ardından ölü sayısı 7'ye yükseldi
19:11 Çorum FK’yı eleyen Bodrum FK, 1. Lig play-off finalinde Sakaryaspor’un rakibi oldu Çorum FK'yı eleyen Bodrum FK, 1. Lig play-off finalinde Sakaryaspor'un rakibi oldu
18:08 Daha maç başlamadan ortalık karıştı Fenerbahçeli ve Panathinaikoslu taraftarlar birbirine girdi Daha maç başlamadan ortalık karıştı! Fenerbahçeli ve Panathinaikoslu taraftarlar birbirine girdi
17:50 Adnan Oktar davasında 4 sanığa tahliye Adnan Oktar davasında 4 sanığa tahliye
17:20 Günler sonra ortaya çıktı Kerem Aktürkoğlu’nun ettiği küfürlere bakın Günler sonra ortaya çıktı! Kerem Aktürkoğlu'nun ettiği küfürlere bakın
17:12 CHP Kocaeli İl Başkan Adayı Uğraş Çiftçi evinde ölü bulundu CHP Kocaeli İl Başkan Adayı Uğraş Çiftçi evinde ölü bulundu
17:00 Şırnak’ta 3 bölge için geçici özel güvenlik bölgesi ilanı Şırnak'ta 3 bölge için geçici özel güvenlik bölgesi ilanı
17:00 Sabahat Akkiraz’ın kardeşi sokak köpeklerinin saldırısına uğradı Sabahat Akkiraz'ın kardeşi sokak köpeklerinin saldırısına uğradı
16:39 Panathinaikos’a resti çekti Atatürk paylaşımı nedeniyle kadro dışı bırakılan Samet Akaydin, takımdan ayrıldı Panathinaikos'a resti çekti! Atatürk paylaşımı nedeniyle kadro dışı bırakılan Samet Akaydin, takımdan ayrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2024 20:41:24. #1.12#
SON DAKİKA: ABD Başkanı Joe Biden, Mısır'dan gelen yardımların Gazze'ye aktarılmasını isteyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement