ABD Başkanı Joe Biden, Navalny\'nin ailesiyle taziye için bir araya geldi

ABD Başkanı Joe Biden, cezaevinde hayatını kaybeden muhalif Rus lider Alexei Navalny'nin eşi Yulia Navalny ve kızı Dasha Navalny ile San Francisco'da bir araya gelerek taziyelerini iletti. Biden, Navalny'nin ölümünden sorumlu tuttuğu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e karşı yeni yaptırımları yarın açıklayacaklarını söyledi.
Muhalif Rus lider Alexei Navalny'nin tutulduğu cezaevinde hayatını kaybetmesinin yankıları sürerken, ABD Başkanı Joe Biden'den sürpriz bir hamle geldi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Biden'ın Alexei Navalny'nin eşi Yulia Navalny ve kızı Dasha Navalny ile San Francisco'da bir araya geldiği bildirildi. Biden'ın yaşadıkları "korkunç kayıp" nedeniyle Navalny'lere taziyelerini ilettiği kaydedilen açıklamada, "Başkan, Alexei Navalny'nin olağanüstü cesaretine, yolsuzlukla mücadele mirasına ve hukukun üstünlüğünün herkes için geçerli olduğu özgür ve demokratik bir Rusya'ya inancına duyduğu hayranlığı ifade etti" denildi. Biden'ın Navalny'nin fikirlerinin Rusya'nın ve dünyanın dört bir yanında onun yasını tutan ve özgürlük, demokrasi ve insan hakları için mücadele eden insanlar tarafından yaşatılacağını söylediği belirtilirken, "Biden, yönetiminin Navalny'nin ölümüne, Rusya'nın baskı ve saldırganlığına ve Ukrayna'daki acımasız ve yasadışı savaşına yanıt olarak yarın Rusya'ya karşı yeni ciddi yaptırımlar açıklayacaklarını söyledi" ifadeleri kullanıldı.
Biden: "Yaptırımları yarın açıklayacağız"
Görüşmeye ilişkin gazetecilere kısa bir açıklama yapan Biden ise, Alexei Navalny'nin eşi ve kızıyla bir araya gelmekten onur duyduğunu söyledi. "Şunu açıkça ifade etmek isterim, Alexei Navalny inanılmaz cesur bir adamdı ve eşi ile kızının da onu örnek alması muhteşem" diyen Biden, "Onun ölümünden sorumlu olan Putin'e karşı yaptırımları yarın açıklayacağız" şeklinde konuştu.
Cezaevinde hayatını kaybetmişti
Rusya Federal Cezaevi Servisi (FSIN) tarafından geçtiğimiz hafta cuma günü yapılan açıklamada, 47 yaşındaki Alexei Navalny'nin tutuklu bulunduğu Yamal Yarımadası'ndaki cezaevinde yürüyüş yaptıktan sonra fenalaşarak yaşamını yitirdiği belirtilmişti. Putin'e muhalif olan Navalny'nin beklenmedik ölümü destekçileri tarafından şüpheyle karşılanmıştı. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov ise cezaevi yetkililerinin Navalny'nin ölümüyle ilgili tüm incelemeleri yaptığını açıklamıştı. - SAN FRANCISCO
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