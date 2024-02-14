ABD Başkanı Joe Biden, Trump\'ın NATO açıklamasına tepki gösterdi

ABD Başkanı Joe Biden, eski Başkan Donald Trump'ın NATO hakkındaki açıklamasına tepki göstererek, "Tehlikeli ve şok edici" dedi.
ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz günlerde az ödeme yapan NATO ülkelerine Rusya'nın saldırısına uğrarlarsa yardım etmeyeceğini, aksine saldırması için Rusya'yı teşvik edeceğini dair yaptığı açıklamaya ABD Başkanı Joe Biden, sert tepki gösterdi. Biden yaptığı açıklamada, Trump'ın açıklamasının, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı savunmasını desteklemek için uzun süredir bekletilen fon talebinin Kongre'den geçmesini daha acil hale getirdiğini belirterek, "Bu tasarı dün gece Senato'da kabul edilmeden önce de ABD güvenliği için riskler zaten yüksekti. Ancak son günlerde bu riskler daha da arttı. Bunun nedeni de eski Başkan'ın dünyaya tehlikeli ve şok edici, açıkçası ABD ilke ve inançlarına aykırı olan bir sinyal göndermiş olmasıdır" dedi.
Ukrayna'yı desteklememenin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i desteklemek anlamına geleceğini belirten Biden, saldırılarının Ukrayna sınırlarını aşarak Avrupa'nın içlerine kadar ilerleyebileceğini sözlerine ekledi.
Trump'ın NATO açıklaması
Trump, 11 Şubat'ta Güney Carolina eyaletindeki seçim konuşmasında, NATO'ya az ödeme yapan üye ülkelere seslenmiş, NATO ülkelerinin liderlerinin katıldığı bir toplantıda büyük bir ülkenin liderinin yanına geldiğini ve Rusya'nın saldırısına uğrarlarsa, ödeme yapmadıkları halde ABD'nin onları koruyup korumayacağını sorduğunu ifade etmişti.
Trump, NATO yükümlülüklerini yerine getirmeyen lidere, "Bana, eğer ödeme yapmazsak ve Rusya bize saldırırsa bizi korur musunuz? diye sordu. Ben de ona, ödemedin mi? Suçlusun. Hayır seni korumam, hatta onları ne isterlerse yapmaları için teşvik ederim. Ödemek zorundasın dedim" cevabını verdiğini ifade etmişti. - WASHINGTON
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